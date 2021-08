Čeští kuřáci omezují spotřebu klasických cigaret. Přecházejí na elektronické nebo na zahřívaný tabák

Čeští kuřáci přecházejí na alternativní cigarety. V současnosti už čtvrtina z nich používá zařízení na zahřívaný tabák, pětina pak vaporizéry. Vyplývá to z průzkumu agentury Datank pro tabákovou společnost Imperial Brands mezi tisícovkou respondentů. Na jiný typ tabákového nebo nikotinového produktu loni přešlo osm procent kuřáků. Praha 18:18 25. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zařízení na zahřívaný tabák používá čtvrtina českých kuřáků, vaporizéry pak pětina. Ilustrační foto | Foto: Daniel Becerri | Zdroj: Reuters

Nejčastějšími důvody, proč kuřáci přecházejí z klasických cigaret na alternativy, jsou zdraví, absence zápachu a taky úspora peněz. Preference se ale významně liší podle věku.

„Lidé nad 55 let jednoznačně preferují klasické cigarety, zatímco u mladších ročníků, zejména u mladých do 35 let, se to snižuje na polovinu a je tam příklon k alternativním produktům ke kouření,“ řekla Radiožurnálu manažerka společnosti Imperial Tobacco Markéta Chýlková.

Vliv na spotřebu měla mimo jiné i pandemie koronaviru, která zbrzdila prodeje. Podle analýzy společnosti Nielsen Češi loni vykouřili meziročně zhruba o 600 milionů kusů cigaret méně. A to hlavně kvůli zavřeným restauracím a také hranicím.

Velký podíl na tom, kolik cigaret se u nás prodá, mají totiž cizinci, konkrétně třeba pro Němce je nakupování cigaret na českém trhu výhodné.

Další zdražování

Nižší prodej ovlivnilo i zdražování. Za krabičku cigaret nebo nikotinové výrobky aktuálně Češi utrácejí v průměru 400 korun týdně. Nejvíc za klasické cigarety. U vaporizérů a náplní jsou částky výrazně menší - týdně za ně lidé vydají průměrně 240 korun.

Cigarety zdražily i letos. Po loňském historicky největším navýšení spotřební daně z tabákových výrobků se sazba zvedla o dalších 10 procent.

Cena krabičky cigaret tak vzrostla v průměru o osm korun a bude se zvyšovat i dále. Ministerstvo financí totiž počítá s navyšováním spotřební daně i v následujících letech, a to zhruba o pět procent ročně.

Podle tabákových firem krabička cigaret už příští rok podraží v průměru o další čtyři koruny.

„Po zvýšení spotřební daně v Česku je dnes krabička cigaret v Polsku o dvacet procent levnější než u nás. Stejně jako spotřebitelé z Německa jezdí legálně nakupovat cigarety na české hranice, spotřebitelé z Česka jezdí do Polska. Cigarety jsou levnější i na Slovensku,“ doplňuje mluvčí tabákové firmy JTI Jiří Sochor.

Dvě třetiny lidí kvůli vyšší cenovce kouření omezily, zhruba každý šestý pak přešel na levnější značku cigaret nebo lidé změnili produkt.

„Zvýšení potřební daně přivedlo spotřebitele k hledání levnějších alternativ na černém trhu. Česká republika se tak ve stále větší míře sama stává cílovou zemí pro pašované nebo falšované cigarety. Pašeráci jsou dnes více motivovaní prodat cigarety už u nás, aby neriskovali přechod dalších hranic,“ dodává Sochor.

Podle dat tabákových firem se v Česku vykouří na 150 milionů kusů falešných cigaret za jediný rok. Další miliony jsou pak pašované. Podle ministerstva zdravotnictví na nemoci způsobené kouřením v Česku zemře ročně kolem 16 tisíc lidí.