Česko se propadá v žebříčku atraktivity pro německé investory. Očekávají zhoršení ekonomiky

V žebříčku atraktivity 16 zemí střední a východní Evropy je Česko pro německé investory na třetím místě za Slovinskem a Polskem. Do roku 2018 se Česko několik let drželo na prvním místě, v dalších letech až do války na Ukrajině investoři za nejatraktivnější lokalitu považovali Estonsko. Vyplývá to z konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, který zjišťuje náladu mezi investory a manažery.

Praha 15:15 18. dubna 2023