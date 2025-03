Česko není montovnou zbraní Evropy. Naše firmy mají světovou úroveň, říká Špicar

Evropská komise v těchto dnech představila, jak chce v příštích pěti letech posilovat obranu EU. Předpokládá velké investice, společné nákupy i posílení vlastního obranného průmyslu. Navyšování výdajů na obranu plánuje i česká vláda. „Bude to příležitost pro celý sektor, který je v rámci českého průmyslu opravdu silný,“ říká pro Český rozhlas Plus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Ranní Plus Praha 17:01 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Chystají se české zbrojovky, že by se mohly podílet na připravovaných velkých německých zakázkách v oblasti obrany?

Určitě ano a nejenom na nich. Obranný průmysl je chloubou českého průmyslu a ekonomiky po dlouhou dobu. V Evropě nás teď čeká snaha o zajištění vlastní obranyschopnosti, nespoléhání se tolik na Spojené státy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem

To bude velkou vzpruhou a příležitostí nejenom pro evropskou ekonomiku jako celek, ale speciálně pro český průmysl.

Narážíte i na to, že české zbrojovky mohou leccos očekávat od celounijní strategie na posílení obrany, která je představována Komisí právě v těchto dnech.

Byl bych nerad, aby tato velká příležitost pro hospodářský růst v české ekonomice vypadala tak, že čeští subdodavatelé budou třeba německým finálním výrobcům dodávat součástky s nízkou marží a nebudou mít vztah k zákazníkům, jak vypadala první fáze české transformace.

Teď po více než 30 letech jsme dál. Máme tady skvělé firmy, které lze považovat za šampiony nejen v rámci Evropy, ale v rámci celého světa. A toto bude příležitost pro ně i pro celý sektor, který je v rámci českého průmyslu opravdu silný – jsou to skvělé firmy, často velmi technologicky vyspělé.

Bude Česko montovnou?

Nehrozí, že během přezbrojení Evropy bude Česko zase jenom montovnou?

Z pasti levné ekonomiky, ve které jsme z pochopitelných důvodů byli 30 let, jsme se do značné míry dostali. A zrovna obranný průmysl je toho dobrým příkladem.

25:13 Rod: Sázka na obranný průmysl může být naším pilířem na 20 let. Po válce bude třeba naplnit sklady Číst článek

České zbrojařské firmy kupují své konkurenty, kteří představují historické legendy v této branži, například společnost Colt, která teď patří českému kapitálu.

Jak se mezitím, co se chystají nejrůznější projekty a obranné strategie, české firmy v této oblasti mohou připravovat? Protože od firem v obranném průmyslu už delší dobu slýcháme, že navýšit výrobní kapacity nelze ze dne na den...

Nejenom Česká republika, ale celá Evropa musí těmto firmám usnadnit podnikání. Donedávna jsme žili v době, kdy se těžko dostávaly k financování – toto je potřeba změnit.

Dále povolovací řízení, které není vůbec jednoduché a trvá strašně dlouho. My teď ale nemáme šest let na to, aby firma mohla čekat, až získá všechna povolení. Některá opatření v oblasti environmentálních předpisů jsou také příliš striktní a je potřeba je upravit.

Firmy ve zbrojním průmyslu si to také musí odpracovat a dělají to. Já se za čtrnáct dní chystám na velkou obchodní misi do Afriky a složení delegace tvoří téměř kompletně obranný průmysl. Takže je vidět, že české firmy mají i velký apetit pro export, což je skvělé.

Evropa je moc bezstarostná, musíme na stůl položit peníze i zbraně, zdůrazňuje Fiala Číst článek

Jak z vašeho pohledu pomůže, že vláda navýší kapitál EGAP, tedy Exportní garanční a pojišťovací společnosti tak, aby zajistila záruky pro úvěry českého obranného průmyslu?

Je to velmi důležitý krok a my jsme ho podporovali od samého začátku. Nicméně i Asociace obranného průmyslu se sama vyjádřila, že to pravděpodobně bude málo.

Ale je naprosto správné, že se k ní vláda odhodlala. Myslím, že to bude velmi oceněné a využité, ale ta částka pravděpodobně nebude dostatečná.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že vláda o tom programu diskutovala přímo s firmami a že objem peněz teď odpovídá aktuálním potřebám.

V tuto chvíli ano, ale myslím si, že do budoucna to tak nebude. Je to podobné jako s projektem Ukrajina. Tam taky vláda začínala velmi opatrně, protože bylo potřeba zjistit, jestli jsou pojistky dobře nastavené, jestli projekt bude mít poptávku, jestli nebude zneužitý a tak dále.

Takže to bereme jako začátek. Ale myslím si, že pokud to bude dobře fungovat a bude o to zájem, což jsem přesvědčen, že bude, tak bude nutné se bavit o navýšení té částky.