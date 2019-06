V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, některé firmy přesto plánují velké nábory pracovníků

Část firem chce přes léto navyšovat počty zaměstnanců. Podle personální agentury Manpower bude ve třetím čtvrtletí pracovníky nabírat až pět procent firem – to je víc než na začátku roku. V Česku je ale rekordně nízká nezaměstnanost, což může plány podniků komplikovat. Právě nedostatek zaměstnanců a náklady na mzdy, které kvůli situaci na trhu práce rostou, považují firmy v Evropě za největší překážky v podnikání. Praha 16:13 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové pracovníky hledají například stavební firmy (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Praha, hlavní nádraží. Už letos v prosinci tam budou ve větším počtu jezdit i vlaky společnosti Arriva. Ta bude totiž místo Českých drah provozovat několik příměstských linek. Kvůli tomu dopravce už teď hledá nové zaměstnance.

„Ve druhé polovině roku – a nejvíce v posledním kvartálu – se budeme soustředit zejména na nábor strojvedoucích, stevardů, mechaniků a jiných technických, ale i manažerských profesí. Celkem budeme potřebovat okolo 350 lidí,“ potvrzuje Radiožurnálu mluvčí firmy Martin Farář.

V podobné situaci je také dopravce Regiojet, který podle mluvčího Aleše Ondrůje plánuje vytvořit stovky nových pracovních míst na Ostravsku, v Jihomoravském a Ústeckém kraji.

„Jsou to jednak profese strojvedoucích, ale například i technické profese. Mechanici, elektromechanici. Hledáme také členy palubního personálu, a to i pro stávající vlaky, které už Regiojet provozuje,“ přibližuje.

Restaurace i stavební firmy

Právě firmy, které podnikají v dopravě nebo logistice, by měly podle personální agentury ManpowerGroup nabírat nových zaměstnanců nejvíce. Takové plány má až 23 procent firem z tohoto segmentu, což je meziročně o 21 procentních bodů víc. Nové pracovníky by měly shánět taky hotely, restaurace a stavební firmy.

„Stavebnictví zoufale nemá – už mnoho let – žádné lidi. Protože je to těžká práce, nejste úplně chráněn, protože jste většinou někde venku. Je to fyzicky náročné a není to úplně dobře placené. Že stavebníci dnes hledají větší počty lidí, je velmi pozitivní index. Znamená to jediné – že stavebnictví určitě ožívá,“ upozorňuje ředitelka personální agentury Jaroslava Rezlerová.

Navzdory rekordně nízké nezaměstnanosti, která v květnu podle Úřadu práce klesla na 2,6 procenta, potřebuje část firem i nadále počty zaměstnanců navyšovat. Ve svých výhledech na letní měsíce jsou podniky podle Rezlerové optimistické.

„Od začátku roku optimismus českých zaměstnavatelů narůstá. Znamená to, že ekonomika ještě nebrzdí, jak se pořád říká. Zaměstnavatelé stále potřebují nové zaměstnance. Jsou ale méně optimističtí ohledně toho, jestli je seženou,“ přibližuje.

Chybějící pracovníci

V květnu bylo bez práce zhruba 200 tisíc lidí – nejméně za posledních 22 let. Volných pracovních míst přitom přibylo na téměř 350 tisíc. Ne všechny volné pozice ale firmy hledají přes úřad práce. Hospodářská komora tak odhaduje, že v červnu může chybět až půl milionu pracovníků.

Podle hlavní analytičky komory Kariny Kubelkové firmy naberou cizince. „Největší nedostatek, co se týká počtu lidí, které hledají, je především níže kvalifikované zaměstnání. Tam právě hospodářská komora zaznamenala obrovskou poptávku, například co se týká pracovníků z Ukrajiny a z třetích zemí, protože na trhu práce tito lidé nejsou.“

Minulý týden přitom vláda zdvojnásobila limit pro počet pracovníků z Ukrajiny, kteří v Česku můžou získat práci na zaměstnaneckou kartu. Ročně půjde až 40 tisíc lidí. Na konci loňského roku přitom Ukrajinci tvořili pětinu všech zahraničních pracovníků v Česku.