Česko chce začít více obchodovat s Palestinou. Rozvojovou pomoc posílá dlouhodobě

Česko chce klást větší důraz na propojení obchodních aktivit s rozvojovou pomocí, kterou poskytuje Palestině. Po setkání s palestinským ministrem zahraničí Rijádem Málikím to v pondělí novinářům řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Zájem o prohloubení spolupráce mezi českými a palestinskými firmami vyjádřil i Málikí.

Česko poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc Palestině dlouhodobě. „Ujistil jsem pana ministra Málikího, že co se týká rozvojové spolupráce, se budeme angažovat i nadále. Do budoucna máme v úmyslu nasadit i inovativnější nástroje, budeme klást například větší důraz na propojení obchodních aktivit s rozvojovým potenciálem,“ řekl Petříček. Prostor vidí zejména v energetice nebo v potravinářství.

O větší spolupráci firem má zájem i palestinská strana. „Mluvili jsme o nutnosti více aktivizovat spolupráci podnikatelů z obou zemí. Jsem přesvědčen, že na obou stranách je zájem prohlubovat spolupráci,“ řekl Málikí po jednání s Petříčkem.

Ministři po vystoupení pro média budou v pondělí jednat také o aktuální situaci na Blízkém východě a o mírovém procesu mezi Izraelem a Palestinou. Petříček uvedl, že Česko vývoj jednání bedlivě sleduje. Málikí vyjádřil naději, že by Praha, která má dobré vztahy s Izraelem i s Palestinou, mohla sehrát roli při snaze o pokrok v mírovém procesu.

Česko má s Palestinou dlouhodobě dobré diplomatické vztahy, přestože Praha patří mezi hlavní politické stoupence Izraele v Evropské unii. Loni však vyvolal diplomatický spor mezi oběma zeměmi český kladný postoj k otevření americké ambasády v Jeruzalémě. Palestina v reakci na to stáhla z Česka svého velvyslance. Palestinská diplomacie také varovala, že by případný přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, po kterém volá prezident Miloš Zeman, vnímala jako krok v rozporu s mezinárodním právem.

Málikí v pondělí navštívil Prahu v reakci na Petříčkovu cestu do Ramalláhu z loňského podzimu. Palestinský ministr zahraničí už byl v Česku dříve, při předchozích návštěvách jednal s tehdejšími šéfy české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a Karlem Schwarzenbergem (TOP 09).