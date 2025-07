Česko podepsalo s Británií memorandum o porozumění ohledně jaderné energetiky

Česko podepsalo s Británií memorandum o porozumění ohledně spolupráce v jaderné energetice, řekl český premiér Petr Fiala po pondělním jednání se svým britským protějškem Keirem Starmerem v Londýně. Britská firma Rolls-Royce SMR podle něj zvažuje, že v Česku postaví továrnu na malé modulární reaktory. Londýn 20:11 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investice v řádu několika miliard korun již obdržela souhlas britských regulačních úřadů (ilustrační foto) | Foto: Vlastimil Polák | Zdroj: Český rozhlas

Britská vláda podobně jako česká vnímá jadernou energetiku jako důležitou součást přechodu k nízkouhlíkové energetice a k zajištění energetické bezpečnosti. Kromě stavby tradičních bloků podporuje vývoj malých modulárních reaktorů (SMR), které mají být levnější, rychlejší na výstavbu a vhodné pro decentralizovanou energetiku.

„Podepsali jsme memorandum stvrzující společnou vůli obou zemi, posílit právě partnerství v jaderné energetice, kde vidíme velký potenciál pro příští roky,“ řekl Fiala novinářům po jednání s britským ministerským předsedou. „Spolupráce s Velkou Británií nám pomůže zajistit energetickou bezpečnost, zajistit cenově dostupné energie pro budoucí generace,“ dodal.

Významným posunem v česko-britské spolupráci byl nedávný vstup českého polostátního energetického podniku ČEZ do Rolls-Royce SMR, která se specializuje na vývoj modulárních jaderných reaktorů, tedy menších reaktorů sestavených ze sériově vyráběných modulů. Strategické partnerství počítá s přibližně pětinovým podílem společnosti ČEZ v britské firmě, přičemž oba podniky mají úzce spolupracovat na vývoji a budoucím nasazení této jaderné technologie.

Investice v řádu několika miliard korun již obdržela souhlas britských regulačních úřadů. Británie vybrala Rolls-Royce SMR jako dodavatele malých modulárních reaktorů, do jejichž výstavby hodlá v příštích čtyřech letech investovat 2,5 miliardy liber (zhruba 73 miliard Kč). ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR plánuje do roku 2050 postavit v České republice modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty.

Česko se podle Fialy vstupem společnosti ČEZ do firmy Rolls-Royce SMR bude podílet na vývoji a potenciálně i globálním šíření malých modulárních reaktorů. „Vytváříme podmínky pro to, aby malé modulární reaktory mohly být budovány i v České republice. Já si myslím, že by to bylo velmi vhodné doplnění výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech,“ dodal český premiér s tím, že vláda pro to již má vytipované prostory.

ČEZ v pondělní tiskové zprávě uvedl, že první malý modulární reaktor v České republice by měl vzniknout vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině třicátých let. Další místa nyní ČEZ posuzuje. Jako vhodné se jeví lokality současných uhelných elektráren, například Tušimice v Ústeckém kraji.