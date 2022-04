Česko má zásoby plynu na určitou dobu. Zastavení dodávek ruského plynu ale nyní nehrozí, řekl Fiala

V tuto chvíli nemá vláda žádné informace o tom, že by hrozilo zastavení dodávek ruského plynu do Česka. Řekl to ve středu novinářům premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je ale třeba počítat s krajním případem a posilovat zásoby. Česko by bylo schopno si kombinací zásob a plynu od jiných dodavatelů se zastavením ruských dodávek poradit jen na nějakou dobu.

