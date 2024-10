Česko si v ekonomické svobodě pohoršilo, je 22. na světě, nejlépe si vede Hongkong

Česko je dvaadvacátou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Proti loňskému žebříčku si pohoršilo o čtyři příčky, ekonomická svoboda se ale zhoršila i v absolutním hodnocení. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku Economic Freedom of the World Index (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém informoval Institut liberálních studií. Ekonomicky nejsvobodnější zemí je Hongkong, žebříček uzavírá Venezuela.

