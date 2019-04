Životní úroveň Čechů roste, ale průměrům Evropské unie se přibližují spíše ceny, než mzdy

Životní úroveň v Česku se za posledních 15 let zvedla. Při vstupu do EU v roce 2004 odpovídala zhruba dvěma třetinám průměru původních 15 unijních států, předloni byla na více než čtyřech pětinách. Uvedlo to české zastoupení Evropské komise.

