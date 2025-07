Českou ekonomiku brzdí utlumené investice. Firmy je z nejistoty odkládají, říká analytička Klímová

Česká ekonomika podle nové prognózy vývoje Hospodářské komory letos vzroste o 2 procenta, příští rok růst zrychlí na 2,3 procenta. Tahounem zůstane spotřeba domácností, v příštím roce se ale zvýší také příspěvek investic. „Ekonomiku brzdí i zpomalený vývoz, což je pro Česko, jako jednu z nejvíc exportních zemí v Evropě, opravdu velký problém,“ komentuje pro Radiožurnál hlavní ekonomická analytička Českého Rozhlasu Jana Klímová. Rozhovor Praha 19:35 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investice mají meziročně vzrůst jenom o procento (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekonomický růst podle Hospodářské komory bude pomalejší, než se čekalo na začátku letošního roku. Tehdy komora předpovídala skoro tříprocentní růst. Co způsobilo skepsi?

Hlavním důvodem pomalejšího rozjezdu ekonomiky jsou letos stále utlumené investice, které mají meziročně vzrůst jenom o procento. K růstu HDP Česka tak přispějí jenom nízkými desetinami procenta.

Další, co brzdí ekonomiku, je i zpomalený export do zahraničí, což je pro Česko, jako jednu z nejvíc exportních zemí v Evropě, opravdu velký problém. Je to dané hlavně poklesem poptávky v zahraničí, především v Evropě, kam míří drtivá většina českého dovozu.

Čistý vývoz – tedy s odečtením dovozu – bude podle komory letos dokonce v minusu o desetinu procentního bodu proti loňsku. Většina růstu ekonomiky letos bude záviset na utrácení českých domácností, stejně jako loni. Těm se letos po letech propadu zvyšují reálné příjmy, letos to bude zhruba o 3,5 procenta, díky nim také české HDP poroste proti loňsku dvojnásobně.

Proč jsou tuzemské firmy stále tak opatrné v investicích?

Důvody zpomalení jak investic, tak vývozu, jsou dost podobné. V posledních pěti letech přišlo několik krizí, podle ekonoma České spořitelny Davida Navrátila se dokonce nacházíme v době „polykrize“. Nejdříve to byl covid, zpřetrhání globálních dodavatelských řetězců, potom energetická krize, kousek za našemi hranicemi probíhá válka na Ukrajině.

Letos spolu s Donaldem Trumpem nastoupila do čela Spojených států amerických celní a obchodní válka nejenom v Evropě, ale v podstatě v celém světě, a to všechno s sebou přináší obrovskou nejistotu ohledně budoucího vývoje nejen u nás, ale i v Evropě.

To rozhodně není prostředí, v jakém by se firmy hrnuly do nějakých větších investic, naopak je spíš odkládají a vyčkávají. Mírné zlepšení se očekává v příštím roce.

Lepší zítřky

Čím to je? Proč by to příští rok mělo být v tomto směru lepší než v tom letošním?

Jednak by měly dále klesat úrokové sazby České národní banky, o čemž jsem nemluvila, ale je to další z faktorů, který jde proti větším investicím. Druhá věc je, že se očekává celkové oživení ekonomiky v Evropě, která se snaží přicházet s různými prorůstovými opatřeními, aby vykompenzovala nejistoty a obchodní války.

Příkladem je třeba Německo, kde nová vláda kancléře Merze přišla s obrovským podpůrným balíkem v hodnotě asi půl bilionu euro na podporu ekonomiky. Pokud by to skutečně zafungovalo, tak by se to pochopitelně projevilo i v České republice, protože Německo je pro nás největší exportní trh.

Už jste mluvila o tom, že podle Hospodářské komory zůstane tahounem české ekonomiky spotřeba domácností. Znamená to, že můžeme třeba i v příštím roce očekávat zvyšování mezd?

Je to tak. Letos průměrné mzdy relativně slušně rostou, nominálně o více než 6 procent, po odečtení inflace je tedy reálný růst o 3,5 procenta. Během letoška by se tak reálné mzdy mohli po obrovském propadu, který jsme zažili v minulých letech kvůli dvojciferné inflaci, konečně dostat na předcovidovou úroveň.

V jiných zemích už tam většinou jsou, příští rok tento růst bude pokračovat, ale bohužel se má zpomalit, reálně by se mzdy měly zvýšit kolem 2,5 procenta. Česko tak bohužel žádné rychlé dohánění Německa, a vůbec západních zemí, ve mzdách rozhodně nečeká.

Firmy tvrdí, že je to strukturou české ekonomiky, že lidem víc přidat nemohou, protože ve velké části, třeba v průmyslu, mají firmy nízký zisk, jsou někde v dodavatelském řetězci, kde si nemohou určovat ceny, a tím i zisky na mzdy.

Na jejich růst tak tlačí podniky především nízká nezaměstnanost v Česku, která je kolem 2,6 procenta. Momentálně máme nejnižší nezaměstnanost vůbec v celé EU a tento trend bude pokračovat i příští rok.