Český Aeroholding skončí. Vláda rozhodla, že se spojí s Letištěm Praha

Prezident Zeman se na podzim opět chystá do Číny. Navštívit by měl veletrh pro importéry

Prezident Miloš Zeman by měl na podzim opět navštívit Čínu. Do Šanghaje poletí především na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu do Číny. Konat se bude v první polovině listopadu.