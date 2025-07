Český blackout vyšetřuje expertní panel evropských provozovatelů sítí. Zpráva má být do půl roku

Blackout, který postihl Česko před více než týdnem, šetří evropský expertní panel. Podle odborníků i energetiků je ale jisté, že za výpadkem nejsou takzvané přetoky energie z Německa a Polska. Vyšetřit se ale musí třeba to, proč se odpojila část Elektrárny Ledvice, což celou situaci zhoršilo. „Neříkám, měli to blbě, ale asi by se to mohlo nastavovat lépe,“ říká v podcastu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus odborník Jan Palaščák. Peníze a vliv Praha 6:02 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blackout v pátek 4. července postihl velkou část Česka, bez elektřiny byla několik hodin část Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Celkem šlo o zhruba milion odběrných míst | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Proč byl v Česku nedávno několik hodin blackout? Na to začal hledat odpověď expertní panel sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E. Událost totiž naplňuje druhý stupeň závažnosti podle mezinárodní klasifikace této organizace.

Jde o obdobný panel, který se také zabývá dubnovým blackoutem ve Španělsku a Portugalsku. Informaci Radiožurnálu potvrdil mluvčí tuzemského správce sítí ČEPS Lukáš Hrabal.

„V rámci šetření vznikl expertní panel, kterého se účastní odborníci různých provozovatelů přenosových soustav včetně ČEPS, zástupci Agentury pro spolupráci evropských regulačních orgánů a národních regulačních orgánů. Předběžná zpráva se očekává v období do 6 měsíců a do 12 měsíců finální zpráva s případnými nápravnými opatřeními,“ uvedl.

Přetoky z Německa a Polska

Blackout v pátek 4. července postihl velkou část Česka, bez elektřiny byla několik hodin část Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Celkem šlo o zhruba milion odběrných míst.

Teorií, co se minulý pátek stalo, je několik. Státní správce sítí ČEPS poukazuje na sérii čtyř událostí, která začala pádem lana mezi rozvodnami. A odmítá, že by za výpadkem elektřiny byly nepřiměřené dovozy proudu z německých či polských obnovitelných zdrojů.

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to ale bylo jinak. Za vším je třeba podle něj hledat právě „zelené šílenství z Německa“. A evropský Green Deal. Vláda podle Andreje Babiše lže, když říká, že to nebyl důvod k výpadku proudu.

Velké přetoky elektřiny ze solárních zdrojů z Německa či Polska ale neměly bezprostřední vliv na výpadek sítě i podle majitele společnosti Amper, která se mimo jiné zabývá modely a předpověďmi výroby elektřiny v Evropě, Jana Palaščáka.

„V Německu byla na pátek 4. července predikovaná (solární) výroba okolo 45 megawattů a ta vyráběná byla v podstatě dokonale přesně stejná. Byl to takový jednoduchý den pro predikci fotovoltaické výroby v Německu,“ upozornil s tím, že žádné neočekávané události a přetoky nebyly ani v případě větrné elektřiny. To samé platí pro Polsko.

Dovozy elektřiny se tak neodchylovaly od plánu sestaveného den předem. „Když se podíváme na celou přeshraniční výměnu mezi Českem a všemi okolními státy, tak obchodní plán versus skutečnost byl v 11 hodin čtvrtého července plně v souladu se skutečností,“ upozornil Palaščák.

Jan Palaščák, majitel společnosti Amper, která se mimo jiné zabývá modely a předpověďmi výroby elektřiny v Evropě | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Potvrzuje tak informace správce soustavy ČEPS, podle něhož dovozy elektřiny do Česka dosahovaly celkově 1644 MW, což bylo asi o 150 MW víc než plán. Dovozy z německé sítě sice byly podle ČEPS i Palaščáka vyšší, snížily se ale odjinud. Jak samotné toky z Německa, tak celkové dovozy nepřekročily kapacitu sítí.

„V extrémech je naše soustava schopna importovat či exportovat přes 3500 MW, to znamená tyto (páteční) hodnoty čisté obchodní výměny jsou naprosto běžné,“ uvedl manažer ČEPS Pavel Šolc.

Podobné údaje o dovozech z předminulého pátku sdílí i ČEZ. „Přeshraniční kapacita byla využita na běžné úrovni, její vytížení se pohybovalo ve velmi bezpečné oblasti na čtvrtině až polovině maxim. Podle výsledků denního trhu pouze přeshraniční linka Hradec-Röhrsdorf byla limitující pro obchod, tedy vytížena“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Odpojení Ledvic

Navazující vysokonapěťový vodič V 411 mezi rozvodnami Hradec a Výškov nicméně nebyl podle ČEPS přetížený.

„Ani těsně před tím samotným výpadkem, ani v průběhu celého dne. Toto vedení bylo přetrženo a v tuto chvíli se zkoumá příčina,“ ujistil šéf ČEPS Martin Durčák. Firma již 12 let také připravuje zdvojení lana, celý proces ale prodlužují povolovací lhůty. Jeden vodič nicméně podle ČEPS neznamenal ohrožení bezpečnosti provozu.

ČEPS chce také podle Durčáka vyšetřit, proč se odpojil šestý blok uhelné elektrárny Ledvice. To totiž mělo na následný blackout zřejmě rozhodující vliv. Podle tzv. pravidla N-1 přitom pád vodiče neměl podle ČEPS způsobit výpadky dalších prvků.

Majitel ledvické elektrárny, polostátní kolos ČEZ, nicméně na své straně nevidí pochybení. Když v pátek v 11.51 došlo k přerušení linky V411 kvůli pádu fázového vodiče, frekvence v soustavě se okamžitě rozkolísala a ta se tak podle nastavených pravidel rozpadla do ostrovních provozů.

Na kolísání reagovaly také ochranné prvky v rozvodnách a postupně se jich odpojilo devět. Nový uhelný blok B6 v elektrárně Ledvice s nominálním výkonem 660 MW byl podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže certifikován a otestován na rychlý přechod z dodávky 600 MW na 60 MW.

„Na toto byl blok připraven a takto mohl být dispečersky ze strany ČEPS využíván. V rámci krizové situace však došlo k opakovaným prudkým změnám výkonu, například nejprve k poklesu z aktuálních 350 MW na takřka 0 MW a následně nárůst na 150 MW.

Tedy mimo oblast, jak mohl být blok ze strany dispečinku využíván. Z důvodu řady velmi rychlých až skokových výkonových změn v pásmu pod hranicí technického minima došlo v 11.52 k výpadku kotle na tomto bloku,“ popsal Kříž.

Další ledvický blok B4 byl ale nadále součástí regulace ostrovního provozu, který byl podle ČEZ stabilizovaný až do 11.59.

„V síti v 11.59 došlo k nějaké další události, která významně rozkolísala frekvenci. Ta pak způsobila vypnutí všech zdrojů v daném ostrovu. Jednalo se však o podnět z přenosové soustavy, nikoli o následek jakéhokoli vlivu ze strany Elektrárny Ledvice,“ upozornil Ladislav Kříž.

Zda se v nastavení ochranných prvků elektrárny ČEZ, nebo naopak na straně ČEPS při řízení situace stala nějaká chyba, se nyní bude šetřit.

Podle Jana Palaščáka jsou nicméně vypínací časy napěťových a frekvenčních ochran „velké téma“. „Opravdu odborně složité. Takže neříkám, měli to blbě, ale asi by se to mohlo nastavovat lépe. Mělo by to být velké téma, jak celou věc zlepšit,“ dodal.

Rozhovor s Janem Palaščákem si poslechněte v audiu pořadu Peníze a vliv. Najdete ho v textu vlevo nahoře.