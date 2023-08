Pro firmy masově vyvážející do Ruska byl začátek invaze ‚čelní náraz do zdi‘. Diverzifikujte, radí komora

Čelní náraz do zdi – tak popisuje důsledky vypuknutí války na Ukrajině šéf podniku, který směřoval 90 procent výroby do Ruska. „Od toho okamžiku nemůžete do tohoto teritoria nic exportovat. I to, co tady bylo připraveno a rozpracováno,“ říká předseda představenstva kunovické firmy Aircraft Industries, výrobce legendárních letadel L-410 Michal Hon. Praha 10:54 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Let L-410 Turbolet | Foto: Marina Lystseva/TASS | Zdroj: Profimedia

Po začátku války Aircraft Industries vyvezla poslední letadlo do Ruska v březnu. „V těch posledních dvou letech nám tak ubylo 95 procent odbytu,“ popisuje Hon.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé, události a fenomény dneška

„Teď se dá dělat mnohé. Musíte mít osvíceného majitelE, který je ochotný překonat ty první fáze vlastním financováním. Potom potřebujeme jistou pomoc státu. Ten v tomto případě musím pochválit.“

Ztrátu naprosto dominantního ruského odbytiště nicméně dokázal podnik sice ne úplně, ale z velké části kompenzovat.

Rusko se přizpůsobuje sankcím. Jeho ekonomika se tak může příští rok vrátit na předválečnou úroveň Číst článek

„Nedávno jsme dodali první letoun do Uzbekistánu uzbeckým aeroliniím. Dodávali jsme nějaké letouny do Kazachstánu, kde byly provozovány už i předtím. Další letoun putoval do Indonésie. A na dalších zakázkách v této lokaci se pracuje.“

Viceprezident Hospodářské komory a šéf východočeské společnosti PROMA REHA Radek Jakubský lapidárně shrnuje hlavní poučení, které pro české exportéry válka na Ukrajině přinesla: „Za mě je to diverzifikovat.“

„Protože výpadek patnáct procent, jako byl u nás, je velice nepříjemný, ale dá se nahradit. Pokud se ale někdo orientuje jen na Rusko, jako právě již zmiňovaný výrobce letadel, z 80 až 100 procent, pak je to problém podstatně větší.“

Poslechněte si celé Zaostřeno Víta Pohanky v audiozáznamu výše.