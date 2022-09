Český porcelán Dubí drtí zdražování plynu. Na úspornější pece zatím nemá peníze

Vysoké ceny energií zasáhly také Český porcelán Dubí. Výrobce tradičního cibuláku, snídaňových hrnků nebo porcelánových servisů bojuje o záchranu. Pece na výpal porcelánu jedou na plyn a měsíční účty jsou prý teď takové jako dřív za celý rok. Dubí 14:44 17. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český porcelán Dubí, oddělení dekorace | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Provoz suplujeme na míň hladových zařízeních. Problém je v tom, že jestli se cena plynu nesrovná, tak přijdeme o poslední zákazníky, které máme, protože nebudeme konkurenceschopní,“ vysvětluje mistr Michal Prokop.

Tunelová pec, u které stojí, je v provozu po několikadenní odstávce – právě vypaluje hrnky různých tvarů a velikostí.

Vysoké ceny plynu porcelánka řeší mimo jiné právě střídavým provozem pecí. Jejich nepřetržitý provoz je teď minulostí. „Nevím, jak dlouho se to dá vydržet. Prostě nás to zabíjí. Musíme strašně počítat a řešit, koho kdy dodáme. Musíme se domlouvat se zákazníky, kteří také nejsou moc tolerantní,“ popisuje vedoucí oddělení dekorace Radka Nováková.

Nejtěžší období má porcelánka před sebou

Energeticky náročné období má továrna teprve před sebou. Spotřebu plynu totiž zvýší provoz kotelny po zahájení topné sezony.

„Právě s nárůstem spotřeby dané tou technologií, připojením kotelny a vytápěním prostoru a sušáren, to bude určitě období nejtěžší,“ upozorňuje předseda představenstva společnosti Radek Horčička.

Méně práce teď má i oddělení dekorace v Českém porcelánu Dubí | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Plyn je ovšem pro porcelánku nenahraditelný jako médium pro pece. „V porcelánu je všechno historicky stavěné na plynu,“ krčí rameny Horčička.

Pomoct by mohly nové pece s nižší spotřebou. Na to zatím porcelánka nemá peníze, ani třeba na zateplení budov. Finance plánuje získat prodejem Domu porcelánu v centru Teplic a areálu duchcovského závodu, odkud chce výrobu figurálního porcelánu přesunout do Dubí.

„Nechceme to nějak významně odkládat. Samozřejmě v tom hraje roli i otázka zimy a zvýšených nákladů na otop,“ dodává Horčička.

Porcelánka taky zdražila část svého sortimentu, zejména export do Německa a Koreje. Radek Horčička ale ujišťuje, že propouštění zaměstnanců Český porcelán nechystá.