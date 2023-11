Český průmysl prochází recesí. ‚Všude se lépe daří ekonomikám orientovaným na služby,‘ říká expert

Ani v září se českému průmyslu podle statistik nedařilo. Proti srpnu loňského roku poklesla hodnota nových zakázek o pět procent, je to už třetí snížení v řadě. Tuzemský průmysl prochází recesí. Pokles zřejmě vykáže i za celý letošní rok. „Obecně se daří ekonomikám založenými více na službách než průmyslu,“ říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 21:16 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku zažívá průmyslová výroba recesi (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | ©

Můžete říct hlavní důvody, proč se průmysl už třetí měsíc v řadě meziročně propadá?

Důvodů v září bylo několik. Je potřeba říct, že zhruba třetina meziročního propadu o pět procent byla způsobená spíše technickými vlivy. Jednak tam byly nějaké výluky ve výrobě elektřiny, jednak bylo i teplejší počasí, byl to takový trochu měkčí důvod.

Na druhou stranu celá řada důležitých odvětví ve zpracovatelském průmyslu také zaznamenala meziroční propad a lze tvrdit, že průmysl není v recesi jenom posledních několika měsíců, ale de facto v celém letošním roce. Jediný rozdíl byl v tom, že v první polovině jej velice silně táhla výroba automobilů.

Automobilkám se dařilo dodělávat nedokončené výrobky z minulého roku a zároveň tam působil efekt srovnávací základny, takže výroba automobilů rostla dvouciferným tempem. A díky tomu se celý průmysl dostával do černých čísel, ačkoli celá řada těch odvětví v recesi tak či tak byla. Takže ono není žádnou novinkou, že se tuzemský průmysl v letošním roce nachází v recesi.

A proč to tak tedy je? Jaké jsou v Česku v tuto chvíli nastavené podmínky pro rozvoj průmyslu? Co ho nejvíc brzdí?

Hlavní důvod je poměrně jasný, v průmyslových odvětvích se příliš nevede ani zahraničí. Takže obecně lze pozorovat, že se více daří ekonomikám, které jsou táhnuty spíše službami než těm založeným na průmyslu. Takže v tomto ohledu není česká ekonomika jediná. Vidíme, že ne moc silně se daří také německému průmyslu, je to prostě dáno určitým cyklem, kdy pozorujeme menší poptávku po tomto typu zboží.

Automobilky oslabují

Proč to tak je i u automobilek, které tedy dosud tahaly právě český průmysl?

Konkrétně u automobilek se v posledních několika měsících projevily potíže v dodavatelských řetězcích, kdy tam byly výpadky například kvůli přírodním katastrofám. Předstihové indikátory na druhou stranu už ukazují, že by se výroba automobilek měla zvyšovat, ačkoliv se čekalo, že v tom následujícím období bude nižší.

Lze tedy očekávat, že automobilky v příštích měsících opět trochu zrychlí výrobu, nicméně asi to nezmění nic na tom, že celkový průmysl za letošní rok mírně poklesne. Zatímco v loňském roce zaznamenal růst o 2,5 procenta.

Firmám meziročně klesají i nové zakázky. Dá se tedy říct, že naše firmy a výrobky přestávají být konkurenceschopné?

Do jisté míry to souvisí právě s tou nižší poptávkou v oborech zaměřený na průmysl. Vidíme, že poptávka klesla dvouciferným tempem, zejména ta domácí. Ale i zahraniční klesá v posledních měsících, i když ne tak razantně.

Teprve uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Ale je potřeba říct, že se jedná o vývoj zakázek v nominálním vyjádření. To znamená, že pokud bychom to ještě očistili o překotný růst cen v posledních dvou letech, tak by propady byly ještě výraznější.

Bude ten propad ještě pokračovat?

V tuto chvíli se trochu obávám, že patrně ještě to nejhorší za námi není, ve smyslu slabé zahraniční poptávky. Ale jsou tady už určité pozitivní náznaky, například to, že čínská ekonomika by mohla začít svou aktivitu v následujících měsících zlepšovat.

Takže to by samozřejmě mělo potenciál zlepšit i výkon německé a české ekonomiky. Ale zase na druhou stranu pořád před sebou máme nějaké otazníky, které celkově souvisejí se strukturální změnou v automobilovém sektoru, se kterou se bude muset česká ekonomika nějak popasovat. To se týká celého evropského automobilového průmyslu.

Energeticky náročná ekonomika

Viděli jsme návrh Energetického regulačního úřadu na regulovanou cenu energií. Ta má právě pro firmy stoupnout velmi výrazně. Jak toto může ovlivnit další rozvoj průmyslu u nás?

Do jisté míry si myslím, že to očekávané bylo. Na druhou stranu česká ekonomika je hodně energeticky náročná a už nyní vidíme, že daleko více v průmyslové výrobě trpí ta odvětví, která jsou více energeticky náročná. Samozřejmě je to jenom další střípek do mozaiky, že tuzemský průmysl nemusí nastartovat své oživování natolik rychle, jak by mohl. Zkrátka proto, že ceny energií stále budou relativně vysoké.

A co by mohlo nastartovat růst průmyslu? Co je potřeba udělat?

To je bohužel jednoduchá otázka, ale složitá odpověď. Samozřejmě v tuto chvíli je těch věcí hodně, je potřeba si říct, že část oslabení průmyslu je cyklického charakteru. To znamená, že je to dáno tím, jak se vyvíjí průmyslové odvětví jako takové nejen v české ekonomice, ale i v zahraničí. Ale pak je celá řada různých strukturálních reforem, akorát je obtížné je prosadit.

Dá se říct obecně, jak v tuto chvíli český stát pomáhá, nebo nepomáhá firmám v rozvoji a v tom být konkurenceschopné?

Myslím si, že je to hodně různé v jednotlivých zemích, srovnání napříč ekonomikami z hlavy nemám, ale minimálně vláda si je vědomá toho, že je potřeba udělat celou řadu reforem.

Proto i v rámci skupiny NERV vznikla pracovní skupina, která se má zabývat právě různými opatřeními, jež by měla zvýšit výkonnost tuzemské ekonomiky. Ta z řady důvodů přestala růst a už relativně delší dobu nedohání západní ekonomiky. Mluví se o tom, že se vyčerpal její potenciál růstu, který byl založený do té doby na relativně levných energiích a levném trhu práce.

Česká ekonomika je tedy asi v tuto chvíli na nějakém rozcestí a bude se muset vydat trochu jiným směrem, aby se nastartoval růst a opět se obnovila ta konvergence vůči západoevropským zemím. Jak už jsem zmínil, není úplně jednoduché ty věci takto ze strany vlády podpořit. Je to často věc, ze které se ekonomika musí nějak přirozeně dostat sama.