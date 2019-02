Český rozhlas podle Zavorala nepočítá se zvyšováním poplatku. Do budoucna ale prosazuje indexaci

Český rozhlas v současnosti nepočítá s tím, že by politici měli vůli zvýšit rozhlasový poplatek ze stávajících 45 korun. Do budoucna ale bude prosazovat jeho indexaci. V rozhovoru pro ČTK to řekl generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Loni hovořil o přání navýšit poplatek o pět korun.

Praha 10:02 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít