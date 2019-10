Přízrak krize: Je světová ekonomika v ohrožení? Sledujte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus

Obchodní války mezi Čínou a USA i hrozba brexitu zpomalují světovou ekonomiku. Jsme na to připravení? Hrozí nám recese, nebo jen běžné zpomalení růstu? Jak by měl reagovat český stát a jak byznys? I tyto otázky zazní na veřejné debatě Českého rozhlasu Plus, která se koná v Pevnosti poznání v Olomouci.

Olomouc 18:30 31. října 2019