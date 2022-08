Zahraniční obchod skončil v červnu schodkem 12,1 miliard, bilanci nejvíce ovlivňuje ropa a zemní plyn

Zahraniční obchod ČR skončil v červnu schodkem 12,1 miliardy Kč, meziročně byl o 3,4 miliardy Kč vyšší. Vliv na to měl především větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19 miliard korun kvůli rostoucím cenám na světových trzích. Je to pátý měsíc v řadě, kdy skončila bilance zahraničního obchodu v záporných číslech. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

