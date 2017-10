Český svaz včelařů chce prodat Včelpo. Firma se dlouhodobě potýká s problémy

Český svaz včelařů prodá svou firmu na zpracování medu Včelpo. Radiožurnálu to po úterním jednání předsednictva potvrdila předsedkyně svazu Jarmila Machová. Včelpo se v minulosti potýkalo s problémy. Dostalo milionové pokuty třeba za objevená antibiotika v medu. Od srpna firmě pozastavila činnost Státní veterinární správa kvůli nejasnému původu medu. Brno 21:12 10. 10. 2017 (Aktualizováno: 21:49 10. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Včela na květu | Zdroj: Pixabay

„V současnosti běží šedesátidenní lhůta. Pokud by odstranila ta pochybení, tak by mohla pokračovat, ve svém podnikání,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V opačném případě firmě hrozí zákaz činnosti.

Včelpo si podle předsedkyně svazu včelařů Jarmily Machové brzy o obnovení činnosti požádá. Firmu chce svaz i přesto prodat. „Probírali jsme hospodářskou situaci Včelpa a zjistili jsme, že je neutěšená a že se nám to nedaří zvládat.“

Společnost se dlouhodobě potýká s problémy. Letos v srpnu jí Státní veterinární správa dočasně pozastavila činnost kvůli nejasnému původu medu. Už v minulosti inspekce v medech odhalila antibiotika.

Včelpo může podle Machové zachránit nový majitel. „Nedáváme žádný kritéria. Uvidíme, co kdo nabídne. Samozřejmě dáme informaci, v jakém stavu to Včelpo je a uvidíme, kdo se nám přihlásí a jaké podmínky navrhne. Když k tomu nedojde, tak pořád je tady druhé řešení, a to je insolvence.“

Chystá se trestní oznámení

Cenu Včelpa včelaři zatím nestanovili a zřejmě ani nebudou. Prodej chtějí oficiálně oznámit příští týden. Součástí prodeje mají být i materiály svědčící o tom, v jakém stavu společnost, která sídli v Oboře na Blanensku, aktuálně je.

Svaz včelařů také podá trestní oznámení kvůli výsledkům nedávno zpracované inventury Včelpa. Z ní mimo jiné vyplynulo i to, že se z firmy pravděpodobně ztrácel med. Konkrétní množství zatím včelaři neuvádí.

Není známo, zda trestní oznámení bude směřovat na konkrétní osoby nebo na neznámého pachatele. Předsedkyně svazu Machová tvrdí, že nedokážou zjistit, kdo za problémy firmy může a prověřit to podle ní musí policie.

Včelpo mívalo podle Machové stomilionový roční obrat, zisk pro svaz se ročně pohyboval ve statisících. Problémy svazu by prodej ale způsobit neměl. Včelpo už teď podle včelařů nemá tak velký význam jako v 70. nebo 80. letech, protože na trhu funguje víc zpracovatelů medu. Svaz ani nebude chtít zakládat žádnou novou zpracovatelskou firmu.