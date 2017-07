Českým firmám chybí asi 180 tisíc zaměstnanců, nově by mohly jednodušeji zaměstnávat i Srby

Vedle Ukrajinců by mohli v Česku pracovat jako řemeslníci i Srbové. O jejich začlenění do vládního projektu nově usiluje Hospodářská komora. Firmám dnes v Česku chybí asi 180 tisíc zaměstnanců. Ukrajinci pokryjí jen malou část pozic - do skoro rok fungujícího vládního programu se jich přihlásilo zatím asi 6400. Firmy poptávají řemeslníky, obráběče kovů, řidiče nebo skladníky. Praha 9:32 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Truhláři, tesaři, podlaháři nebo kameníci. To jsou profese, kterých je v Česku velký nedostatek. Část pracovních míst pokrývají Ukrajinci. Hospodářská komora teď navrhuje spolupráci s další zemí. | Foto: Maxime Rossignol | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„V současné době máme šest Ukrajinců a příští týden očekáváme příjezd dalších deseti. Jsou to zámečníci, brusiči, kovovýroba,“ říká Radiožurnálu jednatelka firmy Abydos z Chebska Olga Kupec.

Celkem má společnost dodávající součástky automobilkám asi 200 zaměstnanců. Ukrajinským pracovníkům z vládního projektu nabízí i benefity jako je ubytování nebo dopravu na směnu.

Mzda brigádníků se za poslední dva roky zvýšila, je také více práce, tvrdí ředitel personální agentury Číst článek

Hospodářská komora rok od spuštění takzvaného „Režimu Ukrajina“ vyřídila přes tisíc žádostí firem o víc než 6400 pracovníků z Ukrajiny. Zhruba třetina z nich už v tuto chvíli pracuje na různých pozicích v Česku. Neobsazených pracovních míst je ale pořád velké množství.

„Další země, která přichází v úvahu pro podobný projekt, je Srbsko. Přišla skupina lidí, která by měla zájem organizovat dovoz pracovníků ze Srbska. Srbsko má velmi kvalitní automobilový průmysl, tam je velká část kvalifikovaných pracovníků. Zatím je předčasné říkat něco dalšího,“ vidí cestu ve spolupráci se Srbskem prezident Hospodáršké komory Vladimír Dlouhý.

V Srbsku je podobně jako třeba ve Španělsku nebo Řecku dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Prezident Hospodářské komory ale opakuje, že vládní projekty českým firmám výrazně nepomůžou - chybí 180 tisíc pracovních míst.

Například řemeslníky z Ukrajiny navíc láká také Polsko nebo Maďarsko. Viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková pro Radiožurnál říká: „Je to o tom, že oni nejdou přes vysoké orgány, oni jdou přímo na úřad práce. Takže je to daleko rychlejší. My jsme tady moc centralizovaní.“

Na cizincích se nešetří

V Česku jdou žádosti o zrychlené zaměstnávání Ukrajinců přes několik ministerstev a v průměru trvá vyřízení i víc než půl roku.

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček připomíná, že cizinci dostávají od českých zaměstnavatelů stejnou výplatu jako jejich případní kolegové z Česka: „Firmy nemají dneska pracovníky, nikdo si nedovolí, aby kvůli tomu, že ušetří na mzdě pět, dvacent procent posouval zakázky o půl roku - to je nesmysl.“

Vládní projekt, který urychluje zaměstnávání Ukrajinců v Česku, funguje přesně rok. Původně se měl týkat maximálně 5ti tisíc lidí, v únoru ale kabinet tuto kvótu zrušil.