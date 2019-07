Český česnek podraží. Úroda je lepší než loni, pěstitelé ale kvůli suchu hlásí menší palice

V Česku začala sklizeň česneku, pěstitelé se shodují, že letošní úroda bude výrazně lepší než loni. V minulé sezóně velkou část sadby zničily kroupy a vysoké teploty. Řada farmářů měla vyprodané sklady už letos na jaře a čekala tak na další sklizeň, do obchodů se tak dostával hlavně česnek z ciziny. Jen za letošních prvních pět měsíců se do Česka dovezlo zboží za víc než 120 milionů korun. Praha 17:07 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstitelé letos očekávají výrazně lepší sklizeň než loni. Přesto sucho a taky jarní mrazy se podepsaly třeba na menších palicích. Ilustrační foto | Zdroj: Pixabay CC0 Creative Commons

„Počítám, že by tady mohlo být tako kolem 250 tun česneku. Loni jsme měli podstatně míň, něco kolem 180 tun,“ popisuje Radiožurnálu letošní úrodu majitele farmy Karel Dryák.

Většina práce na poli je ruční. Pracovníci nejdříve česnek podryjí, očistí a pak ho vážou do svazků. „Náročné to moc není, člověk si za nějakou dobu zvykne. Akorát se to musí dělat v rukavicích, abych si nesedřel kůži z toho silonu. Denně svážu i přes sto svazků,“ popisuje brigádník Petr.

Po sklizni se česnek uchovává v třípatrové sýpce. „Ve třech patrech vyvěšujeme ty stvoly i s listy. Pomalu přirozeně to vysychá a česnek má pak lepší chuť, aroma. Dřív se to takhle dělalo, jenom jsme kopírovali naše předky,“ vysvětluje Dryák.

Pěstitelé letos očekávají výrazně lepší sklizeň než loni. Přesto se sucho a taky jarní mrazy podepsaly třeba na menších palicích, vysvětluje zahradník Jan Kopřiva.

„Plno pěstitelů česneku vím, že letos plakalo nad svojí úrodou, protože ten česnek buď předčasně museli sklidit, nebo jim taky uhnil. Byť bylo řekněme sucho, tak zase byly vysoké teploty. A to zapříčinilo, že ten česnek se prakticky v té zemi zapařil,“ popisuje.

„Určitě na rekord ve velikosti letos nepojedeme, bojujeme se suchem. Rozumná cena českého česneku je kolem 130 korun, bych řekl,“ dodává Dryák.

Česko, Čína, Španělsko

Kromě českého česneku zákazníci v regálech obchodů nejčastěji seženou zboží z Číny nebo ze Španělska.

„Největší pěstitelská oblast v Číně a v Evropě - Španělsko - mají sklizeno. Podle posledních informací, které mám, by se dalo usuzovat, že ceny v letošním roce budou mírně vyšší. A to zejména z důvodu nižší úrody, než měli Španělé v předešlém roce,“ vysvětluje nákupčí firmy Čeroz Frucht Miroslav Esterle.

I přes zdražení je česnek z dovozu podle Esterleho dlouhodobě levnější než od českých pěstitelů. „Český česnek se pěstuje při výrazně vyšších finančních nákladech - máme daleko dražší sadbu, daleko větší pracnost - ruční sklizeň a zároveň dosahujeme díky klimatickým podmínkám v naší republice výrazně nižších výnosů než dosahují kolegové u česneku dovozového. Proto cena logicky u českého česneku je výrazně vyšší, než u česneku pěstovaných v zahraničí.“

Podle Českého statistického úřadu stálo ještě loni v červnu kilo česneku průměrných 108 korun. Letos se ceny zvedly už na 115 korun. Výjimkou ale nejsou ceny kolem 200 korun. A to i přesto, že se pole s česnekem v Česku rozrůstají.