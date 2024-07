Čeští farmáři by mohli brzy začít exportovat maso do Vietnamu. Ze země kvůli tomu dorazila inspekce

Český zahraniční obchod se zemědělskými výrobky v loňském roce vzrostl o téměř 10 procent. Rostl jak agrární dovoz, tak i vývoz. V blízké době by se navíc českým zemědělcům mohl otevřít další trh. Maso a výrobky z něj by mohli vyvážet do vzdáleného Vietnamu. Do Česka kvůli tomu tento týden přijela inspekční mise tamního ministerstva zemědělství. Praha 12:13 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očekává se, že spotřeba masa a masných výrobků poroste do roku 2028 o zhruba 10 procent ročně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vietnamští veterináři se přijeli do Česka podívat na to, v jakých podmínkách se tady chovají prasata nebo krávy, a taky, jak se maso u nás zpracovává.

„Jedná se o audit systémů, kdy během týdne navštíví pět vietnamských inspektorů chov a výkrm prasat, farmu výkrmového skotu, porážku skotu, bourárnu hovězího masa, porážku prasat a bourárnu vepřového masa,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Kromě toho navštíví taky Státní veterinární ústav v Praze. V pátek by na závěrečné schůzce měl padnout i termín, kdy dojde k vyhodnocení celé návštěvy. Veterinární správa nicméně očekává, že by to mohlo být do několika týdnů.

Veterinární návštěva je nezbytná k dokončení procesu certifikace. Původně měla inspekce do Česka dorazit až na začátku příštího roku, už v tomto ohledu došlo k výraznému posunu. Co se bude dít dál, popisuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

„Další postup vyjednávání se bude odvíjet od výsledku aktuální auditní mise. Naším cílem je umožnit vývoz vepřového a hovězího masa a výrobků z nich do Vietnamu. Zda k tomu dojde ještě v průběhu letošního roku nebo až v příštím roce, bude záviset na výsledku probíhající mise a rychlosti dalšího postupu vietnamské strany,“ říká Bílý.

Po získání povolení už bude na samotných zájemcích o export, aby se na vietnamském trhu prosadili. Nebudou to mít ale jednoduché, protože konkurence je tam velká. Loni vyváželo do Vietnamu maso 37 různých zemí a celkem ho bylo zhruba 716 tisíc tun. To je více než jeden a půl krát tolik, co zvládne Česko za celý rok vyprodukovat.

Z toho je vidět, že poptávka po mase je ve Vietnamu obrovská. Očekává se navíc, že spotřeba masa a masných výrobků poroste do roku 2028 o zhruba 10 procent ročně. Do Vietnamu už se teď vyváží například české pivo. Třeba pro Budějovický Budvar jde o nejvýznamnější asijský trh.

Loni se obchodu s agrárními produkty dařilo růst. Česko vyváží například přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží nebo nezahuštěné mléko a smetana. Agrární zboží loni směřovalo nejčastěji do Německa – tam mířila více než čtvrtina vývozu. Dále na Slovensko nebo do Polska.

Ze zemí mimo Evropskou unii se české zemědělské výrobky vozí nejvíc do Velké Británie. A ani ne po procentu celkového objemu to bylo například na Ukrajinu, do Ruska nebo Egypta. V případě Asie je nejvýznamnějším trhem Japonsko. Loni ale rostl například i vývoz do Číny, a to zhruba o 14 procent. Putovaly tam především potravinové přípravky a pektiny, které slouží třeba k zahušťování marmelád.