Nouzový stav odhalil kreativní povahu Čechů. I přes omezení dál zakládají nové firmy

Zavřené obchody a omezený volný pohyb. Češi v letošním roce prožívají už druhou vlnu omezení kvůli šíření koronaviru. Ztráta zaměstnání nebo třeba i více volného času ale některé popostrčily ke spuštění vlastního byznysu. Podle dat společnosti Bisnode každý měsíc od března do září vzniklo přes 2000 nových společností. Praha 8:23 3. listopadu 2020

Dvadvacetiletá Agniežka a pětadvacetiletý Jakub studují právnickou fakultu. Dnes jsou ale kromě studentů i podnikatelé. První nouzový stav v březnu jim dal totiž dostatek času k tomu, aby se začali věnovat svému snu, a to ručně vyráběným kabelkám. Od března tak začali pracovat na své vlastní značce.

„Bez nouzového stavu bychom k realizaci našeho nápadu asi nedošli,“ popisuje Radiožurnálu Jakub a Agnieszka ho doplňuje: „Je to taky hlavně kvůli tomu, že nám odpadla asi jako většině lidí řada aktivit, a hlavně náročný studentský život v Praze. A tak jsme večery místo toho trávili probíráním nápadů, které jsme v hlavě nosili už delší dobu.“

Do nového projektu investovali desítky tisíc korun. Spustili internetový obchod a čekali, jestli o jejich zboží bude zájem. Přestože si první kousky mohli lidé objednat až v polovině srpna, Jakub s Agniežkou se nebáli. A to nejen nezájmu ze strany zákazníků, ale ani nejrůznějších restrikcí, které teď na podnikatelé kvůli koronaviru dopadají.

„Zájem o naše kabelky stoupá. Jak se to bude vyvíjet dál, bude záležet na tom, jak se nám to podaří komunikovat,“ říká Agnieszka. „Ale abychom byli konkrétní, tak za měsíc a půl se nám podařilo ušít kolem stovky kabelek,“ přidává Jakub.

Navíc roste zájem ze strany zákazníků i o personalizaci kabelek, tedy že firma na kabelky vytlačí jejich jméno nebo iniciály.

Restauracím pomohly technologie

Jakub s Agnieszkou nejsou zdaleka jediní, kdo se pustil do podnikání navzdory epidemii. Podle dat společnosti Bisnode v březnu vznikly přes 2000 nových společností. Zhruba stejně jich přibývalo každý další měsíc až do září. Přestože je to méně než v loňském roce, dokazuje to chuť Čechů zkoušet něco nového.

„Téměř čtvrtina nově registrovaných subjektů má jako předmět činnosti obchod, výrobu a služby. Desetina potom správu a pronájem vlastních nemovitostí, s osmi procenty následuje nespecializovaný velkoobchod. S výraznějším odstupem, ale stále na čtvrté příčce podle oborů podnikání, se umístilo stravování u stánků nebo v mobilních zařízeních,“ uvádí Petra Štěpánová ze společnosti Bisnode.

Takových nových firem založili Češi za devět měsíců letošního roku 898, což je jen o šest procent méně než ve stejném období loni. To, že se lidé navzdory epidemii nebojí zkoušet prorazit v gastronomii, nepřekvapuje prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka. Podle něj mnoha majitelům restaurací právě nouzový stav pomohl. Třeba tím, že vylepšili své služby.

„Jsou to lidé, kteří zjistili, že se gastronomický provoz dá dělat jinak. Že jsou tam neobjevená nebo nedoceněná místa, ať už to jsou různé onlinové aplikace, kdy můžou lépe komunikovat se zákazníky. Doba nás donutila přemýšlet o tom, jak to udělat, když se s tím člověkem nemohou setkat nebo nemůže přijít do restaurace,“ tvrdí Stárek.

„Pokud je něco pozitivního na dnešní době, tak je to asi to, že se více využívají technologie a více o nich přemýšlíme.“

Přestože nových firem vzniklo podle dat společnosti Bisnode od ledna do září o dva tisíce méně než loni, jde podle Pavly Břečkové z Asociace malých a středních podniků a živnostníků o velmi dobrá čísla, která dokládají kreativní povahu Čechů.

„Podnikatelé nejvíce potřebují, aby se nepanikařilo, aby se život a práce udržely co nejvíce normálu. Jakékoliv výkyvy, dramatická opatření a turbulence způsobují opravdu velké potíže,“ míní Břečková. Podle ní potřebují firmy hlavně pomoc s náklady na zaměstnance, odklady splátek a také výhodné úvěrování a solidní garance.