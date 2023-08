Turistů v Česku přibývá, ale chybí nám ti bohatí z Ruska a Číny, říká ředitel agentury CzechTourism

V českých hotelech, penzionech a kempech se letos ubytovalo ve druhém čtvrtletí o 14 procent turistů více než loni. Celkem se jejich počet blíží šesti milionům, přesto je jich stále méně než v roce 2019. Podle podnikatelů v oboru stále chybí bohatší hosté. „Výpadek čínských a ruských turistů jsme dohnali zejména díky českým turistům. Ti ale utrácejí výrazně méně,“ konstatuje Jan Herget, ředitel vládní agentury CzechTourism pro Český rozhlas Plus. INTERVIEW PLUS Praha 18:41 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrná délka pobytu v Česku se příliš nemění, v roce 2019 v průměru činila 3,43 dne | Foto: Jana Volková

Zatímco v roce 2019 fungovaly tři přímé letecké linky do Číny, tři do Spojených států a dvě do Kanady, nyní je to pouze jedna linka do Číny a do USA a nově na Tchaj-wan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jan Herget, ředitel vládní agentury CzechTourism

„To jsou statisíce vysoce bonitních klientů, kteří nám tady chybí. A to je jeden z hlavních úkolů, které musíme vyřešit,“ vysvětluje Jan Herget.

Globálním trendem je zkracování pobytů, kdy turisté během roku jezdí na více kratších dovolených. Průměrná délka pobytu v Česku se ale příliš nemění, v roce 2019 v průměru činila 3,43 dne, letos je to jen o několik setin méně.

Podle Hergeta je cílem pobyty zahraničních turistů prodloužit a zároveň je přivést i do regionů – největší potenciál k tomu vidí u hostů ze Skandinávie nebo Beneluxu. Aktuálně prý v těchto zemích skončily kampaně propagující možnost přijet do Česka vlastním autem.

Radši jen na víkend nebo k moři. V Beskydech klesá počet turistů i zájem o ubytovací služby Číst článek

„Překvapivě nám nahrává trend udržitelnosti. Skandinávci, Němci či Holanďané jsou velmi citliví na to, jakou uhlíkovou stopu po sobě zanechávají na dovolené. A díky elektromobilitě se pro ně automobilová doprava stává udržitelnou,“ vysvětluje.

Pokud jde o strategii prezentace v zahraničí, v následujících dvou letech je cílem ukázat Česko jako zemi, ve které se dobře žije.

„Budeme cílit na aktivní životní styl, cykloturistiku, pohyb v přírodě, wellness a lázeňství. Klíčové sdělení je, že Česko je bezpečná, dostupná a tolerantní země plná památek. A já bych byl hrozně rád, kdyby se nám povedlo představit Česko jako moderní zemi,“ uvádí Herget.

Neztratit se a vyniknout

Podle hoteliéra Jaroslava Svobody je problémem Česka i to, že klesá kvalita služeb ve srovnání s okolními státy. Herget namítá, že statistiky hodnocení a spokojenosti zákazníků na portálech typu Booking.com nebo TripAdvisor tomu nenasvědčují.

Jan Herget | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Kvalita služeb neklesla, ale růst cen souvisí s růstem nákladových položek. Nejsme ostrůvek, i v okolních zemích je inflace velmi podobná. Zmenšila se ale naše konkurenční výhoda. České pivo a jídlo bylo dříve výrazně levnější než v západní Evropě, dnes je ten rozdíl menší,“ připouští.

Nedomnívá se ale, že by restaurace zvyšovaly své marže, růst cen prý odpovídá růstu nákladů.

„U hotelů záleží na marketingovém positioningu. Cena je flexibilní a podnikatel si s ní bude hrát do té doby, dokud mu to bude vycházet. Změna ceny je ten nejrychlejší způsob, jak nalákat více turistů,“ poznamenává Herget.

Za přivezení ‚suvenýrů‘ z dovolené může padnout i pokuta. Češi si kromě mušlí vozí i hady nebo želvy Číst článek

Za důležité téma naopak považuje neochotu některých podniků přijímat platební karty.

„Musí si uvědomit, že pokud nebudou karty brát, tak přichází o zákazníky. U těch z velkých měst a ze zahraničí je to úplně jednoznačné,“ zdůrazňuje s tím, že Česko je na tom zároveň velmi dobře, pokud jde o rozšíření terminálů a mobilních plateb.

„V tom se neztrácíme, na druhou stranu je otázka, jestli se chceme neztrácet, anebo vyniknout a být nejlepší. Myslím, že je to jeden z našich důležitých konkurenčních faktorů,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.