Z Prahy do Dauhá bude nově pravidelně létat Boeing 787 Dreamliner. Obliba cestování do Asie roste

Z Prahy bude pravidelně létat jedno z nejmodernějších a největších letadel světa. Boeing 787 Dreamliner nasadí společnost Qatar Airways na svých letech z Prahy do katarského města Dauhá. A to už od konce října. Letiště Praha očekává, že počet cestujících stoupne o 75 tisíc ročně. Praha 16:55 14. srpna 2018

Boeing 787 Dreamliner se od ostatních letadel liší především svou velikostí. Zatímco třeba nejběžnější letadlo Airbus A320 pojme maximálně 180 cestujících, Dreamliner zvládne přepravit až 254 lidí.

Kromě toho má taky modernější filtraci vzduchu a přetlakovou kabinu pro nižší nadmořskou výšku, což cestující poznají hlavně v menší únavě.

Na pravidelných linkách zatím tento typ letadla v Praze nelétal. Objevil se tu jen v rámci propagačních letů. Qatar Airways se tak stane prvním provozovatelem tohoto typu stroje na pravidelných denních linkách z Prahy.

Zvyšující se konkurence

Do zemí Perského zálivu totiž létá stále více společností. A ty, které už na Blízký východ létají, pak přidávají další spoje. Například v červenci navýšila kapacitu na trase Praha-Dubaj letecká společnost Emirates.

Od října začne denně létat do Dubaje taky dopravce SmartWings. Na další nové spoje se pak cestující můžou těšit od letošního prosince.

„Minulý týden jsme oznámili zcela novou linku, kterou bude od 11. prosince operovat letecká společnost Air Arabia. Jde o pravidelnou denní linku do města Šardžá, které je ve Spojených arabských emirátech. Konkurence na linkách do destinací na Blízkém východě je z Prahy poměrně vysoká,“ popisuje Radiožurnálu mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Mezi Prahou a Spojenými arabskými emiráty tak budou létat čtyři dopravci.

Češi linek do zemí Blízkého východu využívají čím dál víc. Například do Dubaje loni vycestovalo skoro 70 tisíc lidí, tedy meziročně o čtvrtinu víc. Vyplývá to z údajů českého zastoupení Dubajského úřadu pro turismus.

Dauhá jako přestupní stanice

Větší zájem cestujících je i o cesty do Kataru. Právě tam loni zrušili vízovou povinnost pro 80 zemí včetně Česka.

Podle mluvčího společnosti Student Agency Aleše Ondrůje lidé využívají Katar, tedy především jeho hlavní město Dauhá, jako přestupní bod do dalších destinací. Právě odtamtud je možné dostat se zhruba do dalších 150 míst po celém světě.

„Češi rádi využívají spojení přes Katar dál do zemí Dálného východu nebo Austrálie, případně Jižní Afriky. Navíc v případě Qatar Airways jsou motivováni často o něco výhodnější cenou,“ říká Aleš Ondrůj.

Cena letenek samozřejmě záleží na cílové destinaci. Jen společnost Letuška.cz prodala během letošního pololetí zákazníkům přes 2 500 letenek na linky Qatar Airways.

„Ceny zpátečních letenek v ekonomické třídě do Asie začínaly na 10 779 korunách. V oblibě je též i komfortní byznys třída, kde lze letenky v častých prodejních akcích pořídit od 47 tisíc korun,“ komentuje ceny ředitel portálu Josef Trejbal.

Dopravce Qatar Airways letos obsadil druhou příčku v žebříčku nejlepších dopravců. Tu každoročně sestavuje společnost Skytrax. První místo získala společnost Singapore Airlines. V první desítce je jediný evropský dopravce, a to Lufthasna, která se umístila na sedmém místě.