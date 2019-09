Za dveřmi byl dopis od hotelu, líčí Čech zkušenost z pobytu se zkrachovalou cestovkou Thomas Cook

Přes tuzemské cestovní kanceláře by se zkrachovalou společností Thomas Cook mohlo být v zahraničí až několik tisíc českých klientů. Radiožurnálu to řekli zástupci CK Neckermann a Invia. Není vyloučeno, že po ních hotely budou chtít opětovnou platbu pobytu, jak naznačuje případ muže ze Zlína, který vycestoval na Kypr. Praha / Paphos (Kypr) 19:08 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopis, který hotel na kyperském Paphosu vložili pod dveře Radomíru Nádvorníkovi | Foto: Archiv Radomíra Nádvorníka

Radomír Nádvorník ze Zlína si u CK Neckermann, která spadá pod britskou společnost Thomas Cook, koupil 14denní pobyt v kyperském Paphosu. Vyšlo ho to na 562 eur, tedy v přepočtu asi 14 500 korun. Letenky si zajišťoval sám.

Teď se bojí, že bude platit za hotel znovu, a to mnohonásobně víc. „Byl jsem na odpolední siestě na pokoji a poté, co jsem otevřel dveře, jsem na zemi našel obálku – od manažera hotelu, předpokládám. Tam byla informace, že se máme dostavit na recepci s kreditní kartou, aby mohli verifikovat a uskutečnit platbu z důvodů zkrachování společnosti Thomas Cook,“ popsal Nádvorník Radiožurnálu.

Podle svých slov se teď obává, že po něm hotel bude chtít uhradit celý pobyt, což by mohlo vycházet až na 4190 eur, tedy několikrát vyšší částku než zaplatil české cestovní kanceláři.

Jak Nádvorník přiznává, zatím netuší, jak bude jejich pobyt dál probíhat. „Teď si zjišťuji informace ohledně případného odletu dříve. Nicméně všechny letenky jsou totálně ‚vybookované‘ nebo za neskutečné ceny. Za 2000 euro, tři přestupy přes Rusko. Hrůza,“ dodává.

‚Případy řešíme individuálně‘

Marketingový ředitel CK Neckermann Jan Šrámek tvrdí, že všechny případy řeší cestovní kancelář individuálně.

„Aktuálně existuje celá řada smluv, které existovaly na úrovni Thomas Cook Group, a celá řada agentur, se kterými jsme spolupracovali my v České republice. A proto je situace jiná hotel od hotelu. To je i důvod, proč nyní hovoříme s každým z hotelů a každým klientem, co je v destinaci nebo má v nejbližších dnech odlétat či odjíždět po vlastní ose,“ vysvětluje.

K případu Radomíra Nádvorníka říká, že jde o variantu, které se kancelář snaží „za všech sil zabránit“. „V případě, že takový případ nastane, mají naši klienti kontakt na naši SOS linku, která funguje 24 hodin denně v českém jazyce. Tam jsou kolegyně proškoleny na to, aby řešily nastalé situace,“ uvádí Šrámek.

„Jsme připraveni i na to, dát garanci hoteliérovi přímo my jako Thomas Cook Česká republika nebo případně shánět alternativní ubytování pro klienta.“

Šrámek dodává, že záleží na tom, zda klient zakoupil zájezd přímo jako produkt společnosti Neckermann České republika nebo přes ni pouze zakoupil produkt některého z německých touroperátorů.

Zkrachovalá společnost CK Neckermann má právě teď v zahraničí zhruba 1100 klientů z Česka. Dalších 1600 se tam chystá následující měsíc.

„Pokud vidíme riziko, že se opravdu stane, že by hoteliér mohl dělat problémy nebo že by nějaká část ze služby nemusela být naplněna tak, jak je to ve smlouvě o zájezdu, potom zájezd rušíme. Ale na to se pak vztahují klasické obchodní podmínky. Klientovi je vrácena zpět celá suma,“ uzavírá Jan Šrámek.

S kanceláří Thomas Cook spolupracuje i cestovní agentura Invia, která má v zahraničí stovky českých zákazníků.