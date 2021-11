‚Zvoní jim hrana.‘ Některým cestovním kancelářím vypršelo pojištění, na nové přitom nemají

Některým českým cestovním kancelářím vypršelo pojištění proti úpadku a nové se jim nedaří sjednat. Tato pojistka je přitom ze zákona povinná. Bez ní teď firmy nesmí pořádat vlastní zájezdy a prodávat je zákazníkům. Na podzim pojistka proti úpadku skončí zhruba třetině společností na domácím trhu, zjistil Radiožurnál. Audio Praha 11:28 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé cestovní kanceláře se rozhodly, že přestanou pořádat zájezdy a budou je jen prodávat. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Majitelka cestovní kanceláře ČiLe Lenka Čížková pořádá dovolené už dvanáct let. Problém s pojistkou nikdy neměla. Splnit podmínky pojišťoven je ale v letošním roce podle ní mnohem obtížnější.

„Nám opravdu nezbývají statisíce na pojistky. Nevyděláváme, takže stěží přežíváme. A teď po dvou covidových letech nám zvednou kauci řádově o 300 procent, to je nemožné, my ty peníze nemáme,“ popsala pro Radiožurnál.

Nakonec se jí pojistku podařilo o další rok prodloužit. Bez pomoci záruční banky by se ale neobešla.

„Jsem z těch šťastných, už jsem to dokončila zdárně tento týden. Nicméně bude velké množství cestovních kanceláří, které to položí, kterým zvoní hrana,“ dodala.

Nejen zdražování pojistek

Pravidla pojišťoven se v letošním roce zásadně zpřísnila. Zdražila nejenom samotná pojistka, ale taky právě kauce nebo spoluúčast, kterou musí cestovní kanceláře uhradit. Jen pro představou – malou cestovní kancelář vyjdou tyto náklady minimálně na tři čtvrtě milionu korun. S velikostí společnosti se pak suma zvyšuje. Některé firmy tak na limity vůbec nedosáhnou.

„Došlo tak k tomu, že se celkově snížila kapacita, kterou my pojišťovny můžeme pro pojišťování cestovních kanceláří využít. A tím pádem se bohužel nedostane na všechny. Je těžké odhadovat, kolik cestovních kanceláří na pojistku nedosáhne, ale mohla by to být až třetina ze všech současných cestovních kanceláří,“ popsal manažer ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Ke konci října pojistka vypršela například cestovní kanceláři Pantour. Mezi důvody uvedla firma na svých webových stránkách právě vysoké ceny pojištění:

„Delší dobu pozorujeme, že se požadavky a nároky pojišťoven zvyšují ve velké míře – jak výše pojistného, tak i výše složené spoluúčasti. Proto jsme se rozhodli neprodávat zájezdy s návratem po datu platnosti naší stávající pojistky. Podobný osud letos zastihl i pátou největší cestovní kancelář v Česku – společnost Firo Tour.“

Přechod na agenturu

A přibývají další podniky, které byznys ukončují. „Ten celkový počet cestovních kanceláří se zmenšuje – není to tím, že by krachovaly – to je minimální situace, ale jde spíš o to, že podnikání končí úplně, nebo přechází z režimu cestovní kanceláře do režimu cestovní agentury, která je pouze prodejcem. Protože ta cestovní agentura nemusí být pojištěna na úpadek,“ potvrdil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Zdeněk Kříž.

Stát proto připravuje další pomoc skrz Národní rozvojovou banku. A to pro cestovní kanceláře, kterým pojistka vyprší v příštím roce. Společnosti tak můžou namísto hotovosti doložit pojišťovně bankovní záruku, vysvětlil mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Cestovní kancelář předloží pojistnou smlouvu nebo pojišťovnou potvrzený návrh pojistné smlouvy, kde se cestovní kancelář podílí na spoluúčasti alespoň 25 %. Cílová alokace podpory bude činit až 500 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj očekává, že se do nového programu Covid Záruky zapojí stovky cestovních kanceláří. Aktuálně jich v Česku působí přes šest set. Přitom ještě loni jich bylo na trhu zhruba o 120 víc.