Cestovní kanceláře vyhlížejí rekordní rok. Destinace podle ních zdraží, zájem bude o Turecko

Chuť Čechů cestovat bude v příštím roce rekordní, očekávají cestovní kanceláře. Trh se zájezdy by mohl vzrůst v řádu jednotek procent, většina destinací zdraží. Mezi nejoblíbenějšími destinacemi by podle cestovních kanceláří měl růst zájem především o Turecko, které má nejlepší poměr ceny a kvality. Vyplývá to z ankety mezi prodejci zájezdů.

