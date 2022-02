Další cestovní kanceláře budou muset skončit. Pojišťovny jim neprodloužily pojistku proti úpadku

Cestovních kanceláří v Česku ubývá. Ještě před dvěma lety jich na trhu působilo zhruba 880, nyní jich je skoro o tři sta méně. Některým společnostem se totiž loni nepodařilo prodloužit povinnou pojistku proti úpadku. Bez ní ale nemůžou dovolené prodávat. Teď – začátkem roku – přichází další vlna, kdy cestovní kanceláře o pojištění vyjednávají a opět leckdy neúspěšně. Praha 17:03 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco ještě před dvěma lety jich na trhu působilo zhruba 880 cestovních kanceláří, dnes jich je skoro o tři sta méně (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obnova pojistné smlouvy může být kdykoliv během roku, ale historicky to má třetina prvního ledna a další velká skupina to má v únoru. Takže nějakých zhruba 50, 60 procent subjektů se v těchto posledních týdnech snažilo o obnovení pojistné smlouvy na příští období,“ říká Radiožurnálu místopředseda Asociace cestovních kanceláří Zdeněk Kříž.

Podle něj se některým podnikatelům nepodařilo podmínky pojištění splnit nebo to pro ně bylo finančně nevýhodné a je tak jasné, že trh prořídne.

„Určitá část z nich se rozhodla ukončit podnikání, protože to zkrátka nebylo perspektivní, velká část z nich se rozhodla přejít z režimu cestovní kanceláře na cestovní agenturu – de facto se stát prodejci zájezdů ostatních kanceláří,“ doplňuje Kříž.

Pravidla pojišťoven jsou od loňska přísnější. Kromě dražší pojistky se zvýšila i povinná spoluúčast – nebo také depozit, který musí cestovní kanceláře hradit. Limity jsou proto pro některé firmy nedosažitelné. Třeba pro menší cestovní kancelář to znamená vynaložit i stovky tisíc korun.

„Bylo to třeba 2, 3, 4 procenta podle typu subjektu. Letos pojišťovny požadovaly po cestovních kancelářích řádově vyšší spoluúčast – bavíme se třeba o 20, 30 a více procentech, nikoli o dvou. To znamená, že musíte mít v téhle výši peníze nebo mít bankovní záruku, což je až na absolutní výjimky téměř nereálné, protože banky vnímají sektor stále jako rizikový,“ dodává Kříž.

Nárůst cen zájezdů

Některým cestovním kancelářím se podařilo vyjednat záruky u Národní rozvojové banky. Ty, které pojistku získaly, ale upozorňují, že vícenáklady spojené s pojištěním budou muset promítnout do cen zájezdů. A klienti si tak za dovolené v letošním roce připlatí.

To potvrzuje i Lenka Čížová, která vlastní kancelář už přes 12 let. „Zájezdy budou zdražovat o hodně. Už teďka jsem vyjela s kalkulacemi a klienti moc nevěří svým očím. Teďka vlastně s nárůstem ceny nafty a ADblue – tak řádově budou vzrůstat ceny minimálně o čtvrtinu, spíše o 30 procent. Nárůstem ceny potravin samozřejmě zdražují i hotely, to se samozřejmě promítne do cen, už to bude finančně náročnější.“

Roli hraje také zdražování pohonných hmot, a tedy i dopravy.

„Velmi výrazně také zdražily jednotlivé služby cestovního ruchu, a to vedle dopravy ceny ubytování v zahraničí. Zahraniční hoteliéři každoročně zvyšují ceny ubytování, nicméně v rámci letošního sezony to v některých případech bylo i v desítkách procent,“ doplňuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

I přes zdražování je ale o zájezdy – především směrem k letní sezoně – mezi Čechy velký zájem. Výrazný nárůst prodejů hlásí třeba společnost Fischer, Alexandria nebo také Invia. Lidé totiž začátkem roku využívají nákup dovolené za zvýhodněných podmínek v takzvané first moment nabídce. Oproti katalogovým cenám klienti ušetří až desítky procent a získají benefity – třeba dopravu pro dítě zdarma nebo bezplatné cestovní pojištění.