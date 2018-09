Lyžařská sezona se blíží, Češi už teď vybírají zájezdy na zimu. Zájem je o wellness hotely i Slovensko

Češi stále častěji nakupují lyžařské zájezdy už v září. Potvrdila to anketa Radiožurnálu mezi velkými cestovními kancelářemi. Motivací pro dřívější nákup bývá podle prodejců hlavně větší výběr a někdy i nabídka nižší ceny. Praha 10:59 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zářijové prodeje zimních zájezdů podle cestovních kanceláří výrazně rostou. Na snímku skiareál Hlinsko | Zdroj: Profimedia

Přestože venkovní teploty tento týden připomínaly spíše léto, nadšenci do zimních sportů už teď ví, kam vyrazí v zimě na lyže za sněhem. Ukázala to i anketa Radiožurnálu v centru Prahy.

„Objednávala jsem to v polovině září na jarní prázdniny 2019. Pak už je čím dál míň ubytování v blízkosti sjezdovek a výběr je velmi malý a omezený,“ popsala jedna z kolemjdoucích.

„My jezdíme s přáteli každý rok na jedno místo, takže už to víme několik let dopředu, kdy a kam pojedeme,“ uvedla další.

„Když jezdíme do Alp, tak jsme to objednávali v září. Jinak v Čechách to objednáváme jak je volno, třeba měsíc dopředu,“ doplnil oslovený muž.

Trend včasných nákupů

Trend včasných nákupů na hory potvrzuje třeba cestovní kancelář Fischer. Ta už letos prodala o pětinu zájezdů víc než loni touto dobou. „Zájem o lyžařské zájezdy registrujeme už od letních měsíců, od července, od srpna. Teď v září a říjnu je ten prodej vůbec nejsilnější, protože během těchto dvou měsíců se prodá největší množství lyžařských zájezdů,“ řekl mluvčí Jan Bezděk.

To potvrzuje i majitel cestovní kanceláře Kopřiva, Martin Kopřiva. Podle něj si ale lyžařské zájezdy s předstihem vybírají hlavně starší zákazníci. „Spíš ta mladší generace pod 50 let řeší všechno na poslední chvíli a tak jak jim to potom přijde tak vhod.“

Letní dovolená Ještě s větším předstihem si nadšení cestovatelé už teď můžou vybrat letní dovolenou u moře na příští rok. Předprodeje už zahájila většina cestovních kanceláří. Platit dopředu celkovou cenu zájezdu ale lidé nemusí. Většinou jde o zálohy v řádu stovek korun.

Češi si včasnou rezervací lyžařského zájezdu chtějí zajistit lepší místo - třeba hotel na sjezdovce, ideálně s doplňkovými službami jako je například bazén.

„Pozorujeme poslední roky, že nám ubývá klientů, kteří jezdí do apartmánů, a naopak přibývá těch, kteří vyhledávají hotely. Jednak tím motivem je minimálně polopenze, zajištění tedy stravování a hlavně vybavenost hotelů. Klienti se ptají po wellness, po bazénu,“ vysvětlil mluvčí Exim tour Stanislav Zíma.

Cestovní kanceláře nabízejí cestovatelům za včasný nákup i slevy, a to až ve výši 20 procent z celkové ceny. Průměrná cena lyžařského zájezdu se podle cestovních kanceláří pohybuje zhruba okolo 14 tisíc na osobu se skipasem.

Větší zájem o Slovensko

Mezi nejoblíbenější zahraniční destinace patří tradičně Itálie, Rakousko a Francie. V posledních letech ale stoupá i zájem o dovolenou na Slovensko.

„Je tam nová vybavenost sjezdovek, jsou lépe upravované, jsou tam nové lanovky, jsou tam vystavěny velmi kvalitní ubytovací kapacity, takže Slovensko jde nahoru poslední roky,“ uvedl Zíma z Exim tour.

Exotičtější lyžařské destinace jako je třeba Turecko, Norsko nebo Island zatím Češi příliš nenavštěvují. I kvůli vyšší ceně.