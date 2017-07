Cestující Českých drah se dočkají platby kartou přímo ve vlaku. Jako první to půjde v Pendolinu

Ve vlacích Českých drah už možná brzy zaplatíte kartou. Všímá si toho deník E15. První cestující si to vyzkouší ve vlacích Pendolino, do konce prázdnin by měly začít poskytovat službu i vlaky Eurocity a další vlaky vyšší kvality.

