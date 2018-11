ČEZ nepřišel na to, kdo vynesl důvěrný materiál o obchodu v Bulharsku. Zjistit se to snaží i policie

Energetická firma ČEZ nezjistila, kdo vynesl důvěrný materiál o prodeji jejího miliardového majetku v Bulharsku. Vnitřní vyšetřování přitom vedla firma více než půl roku. Materiál dostala začátkem letošního roku dozorčí rada ČEZu. Krátce na to ho získal bulharský premiér a zveřejnila ho i média. Podle ČEZu únik dokumentu ohrozil samotný obchod a zároveň zhoršil pozici společnosti v miliardové arbitráži s bulharským státem, zjistil Radiožurnál. Praha/Sofie 6:00 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČEZ tvrdí, že únik dokumentu mu může způsobit velké škody. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Letos na konci února bulharský premiér Bojko Borisov v tamním parlamentu řekl novinářům, že se mu nelíbí kupec dceřiných firem ČEZu. Šlo o bulharskou firmu Inercom. Podle Borisova bylo podezřelé, jak měla tato malá firma zajištěno financování koupě strategických elektrických sítí za téměř devět miliard korun.

„Ze všeho, co mi dal premiér Babiš poté, co to prověřil - myslím, že to poslal jeho náměstek ministra financí - to vypadá, že banky o kterých mluvíme, poslaly jen nezávazné doporučující dopisy. Neexistuje ale žádný právní dokument,“ sdělil médiím ke zdroji svých informací Borisov.

Zmíněným náměstkem měl být i podle bulharských médií Ondřej Landa, který je zároveň členem dozorčí rady ČEZu. Premiér a šéf Hnutí ANO Andrej Babiš i Landa ale předání dokumentů už dříve popřeli.

Premiér v tiskové zprávě tehdy sdělil, že Borisovovi jen tlumočil ujištění ČEZu, že je obchod v pořádku. Polostátní kolos ČEZ při interním šetření úniku pak prý oslovil všechny, kdo s materiálem přišli do styku, vysvětluje mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

„V rámci šetření byl vznesen i dotaz na bulharský úřad vlády. Interní šetření dospělo k závěru, že sice došlo k úniku interních důvěrných informací, ale nepodařilo se jednoznačně prokázat, jak k tomuto úniku došlo,“ řekl Radiožurnálu Kříž.

Interní šetření ve formě dotazníku

Podle bývalého šéfa dozorčí rady ČEZ Václava Pačese, který byl letos v červnu odvolán z místa ministerstvem financí ovládaným hnutím ANO, se dal takový závěr čekat. „Upřímně tak jsem si myslel, že to takhle dopadne. V rámci ČEZu se to interní šetření prostě udělalo jako dotazník.“

Do něj podle dvou zdrojů blízkých firmě všichni napsali, že nic nevynesli. Věc by mohla ještě objasnit policie, na kterou se kvůli úniku materiálu nedávno obrátil anonym. V ČEZu si již vyžádala podklady, říká Kříž a potvrdil, že tyto informace poskytli.

ČEZ tvrdí, že únik dokumentu mu může způsobit velké škody. Bulharský stát, tedy vládu, totiž žaluje až o patnáct miliard korun za nedodržení závazků při privatizaci elektrických sítí, které chtěl právě prodat Inercomu. Zveřejněná obchodní data nyní podle ČEZu mohou jeho pozici v arbitráži nyní zhoršit. Není ani jasné, zda Inercom vůbec firmy koupí.

Obchod zatím zastavil antimonopolní úřad Bulharska a banky podle bulharských médií nepotvrdily Inercomu přislíbené financování. Podle právníka Ondřeje Casky může být únik informací porušením obchodního zákona.

„Takovéto jednání může být kvalifikováno jako porušení péče řádného hospodáře a v takovém případě by člen dané dozorčí rady, který takto jednal v rozporu s touto povinností, odpovídal za škodu, kterou té dané společnosti způsobí tím, že informaci rozšířil na veřejnosti,“ popsal Caska.

Nelze podle něj ani vyloučit trestný čin. „Toto jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin porušení péče při správě cizího majetku nebo zneužití informace v obchodním styku,“ upozorňuje Caska.