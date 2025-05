Smlouva mezi ČEZ a KHNP na dostavbu Dukovan se zatím podepisovat nebude. Proces zablokoval soud

Brněnský soud v úterý předběžným opatřením zablokoval finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru korejskou KHNP, ke kterému mělo dojít ve středu. Učinil tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

EDU II, kterou společně vlastní ČEZ a český stát, vyzvala už dopoledne EDF ke zveřejnění její nabídky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že nabídka korejské KHNP byla ve všech směrech lepší.

Po EDF je EDU II připravena vymáhat škodu, pokud se prokáže, že její žaloby k tendru jsou nedůvodné, uvedla česká firma.

Zákaz podpisu smlouvu platí až do rozhodnutí o žalobě společnosti EDF. „Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl v úterý odpoledne soud v tiskové zprávě.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Firma EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a společnost ČEZ z 20 procent, plánovala podpis smlouvy na středu. Společnost EDF svou žalobu podala v pátek. Brání se rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech.

„Trváme na tom, že nabídka KHNP je pro Českou republiku ve všech parametrech výhodnější, než nabídka předložená EDF. Aby o tom nebylo možné pochybovat, vyzýváme EDF, aby svou nabídku neprodleně zveřejnila,“ uvedla v úterý dopoledne EDU II., která má celý jaderný tendr na starosti. EDF se k výzvě vyjadřovat nehodlá.

Podle EDU II postup v soutěži dvakrát jako korektní potvrdil i antimonopolní úřad.

„Bohužel, i tak jsme nyní nuceni strpět kroky neúspěšného uchazeče, který nedokázal zvítězit kvalitou své nabídky a snaží se proto celý tendr zablokovat soudní cestou,“ uvedla česká společnost.

Společnost EDU II zároveň uvedla, že v případě, že se definitivně prokáže, že žaloba EDF byla bezdůvodná, je případné škody po francouzské firmě vymáhat.

„V dalších krocích budeme samozřejmě respektovat platná rozhodnutí soudu. Pokud se definitivně prokáže, že žaloba je nedůvodná, v což pevně věříme, jsme následně připraveni důsledně vymáhat škodu, a tak chránit hodnotu pro naše akcionáře v čele s Českou republikou tak, aby nebyla žádnými šikanózními žalobami bezdůvodně snižována,“ dodala společnost.

Podpis smluv 7. května

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) již oznámila, že chce finální dohodu s korejskou KHNP podepsat ve středu 7. května.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče – kanadsko-americký Westinghouse – vyřadila ze soutěže už dříve.

Antimonopolní úřad zakázku řešil několik měsíců, námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži podali oba neúspěšní uchazeči. Zpochybňovali oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení. Antimonopolní úřad námitky odmítl, Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Financování stavby bude zajištěno státní půjčkou firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Stát v ní má nově 80procentní podíl, za který měl společnosti ČEZ zaplatit 3,6 miliardy korun. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.