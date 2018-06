Dozorčí rada ČEZ bude mít nové členy. Zasednou v ní Lízal a Tyll

Kontrolovat ČEZ budou nově Lubomír Lízal, bývalý člen bankovní rady ČNB, a Karel Tyll, který byl nedávno nominován také do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Vyplývá to ze zápisu jednání z 15. června, který zveřejnil na svém webu Vládní výbor pro personální nominace. Třetím schvalovaným jménem do dozorčí rady byl JUDr. Zdeněk Černý. V dozorčí radě ČEZ působil od roku 2014, byl mu tak prodloužen mandát.

