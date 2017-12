ČEZ by měl začít vybírat dodavatele stavby reaktorů na jaře. Kdo projekt za 200 miliard zaplatí, není jasné

Stávající bloky v Jaderné elektrárně Dukovany začnou dosluhovat kolem roku 2035. Aby se stihl nový reaktor včas postavit, musí ČEZ začít vybírat dodavatele na jaře 2018. O projekt za asi 200 miliard mají zájem téměř všichni velcí světoví hráči. Politici a ČEZ se už ale pět let nemohou dohodnout, kdo stavbu zaplatí. Přitom s výstavbou počítá státní energetická koncepce. Praha 9:28 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Postavit nový reaktor v Dukovanech by chtěli ruský Rosatom, francouzská EDF, čínská firma CGN, americký Westinghouse, korejská KHNP a japonsko-francouzské konsorcium Atmea.

Otázkou ale je, kdo stavbu s nejistou návratností a odhadovanou cenou 200 miliard korun zaplatí. „Můj názor je čtyři roky stejný. ČEZ by měl vzít Dukovany, ocenit je, vložit do stoprocentní dcery a udělat tendr na dodávku technologie a financování. Nadále tohle budu prosazovat, ale pro mou vládu to teď není priorita," řekl serveru iHNED.cz, který na zakázku upozornil, premiér Andrej Babiš (ANO).

Vedení ČEZ dříve uvedlo, že takový projekt nemůže financovat bez státních garancí, protože by firmě hrozily žaloby od menších akcionářů, kteří mají asi 30 procent akcií.

Proto vedení připravilo dva možné scénáře. Podle prvního by stát od ČEZu projekt odkoupil a stavbu pak mohl řídit nezávisle na akcionářích. Druhý scénář je, že se firma rozdělí. Jednu část by pak ze 100 procent ovládal stát, který realizoval projekt bez obavy z menšinových akcionářů.

To ale Babiš odmítá s tím, že je „nepřijatelné, abychom obchodní a distribuční část prodali a stát si nechal výrobu“. „To zaplatí potom jenom daňoví poplatníci, občané a firmy," myslí si Babiš.