ČEZ od Nového roku zvýší zákazníkům cenu elektřiny zhruba o třetinu. Klientů s fixací se to netýká

Energetická společnost ČEZ od Nového roku zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si u těch nejběžnějších sazeb připlatí na faktuře v průměru o zhruba třetinu. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Důvodem zdražení je růst velkoobchodní ceny elektřiny, řekl ve středu mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Praha 9:02 3. 11. 2021 (Aktualizováno: 9:19 3. 11. 2021)

Samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se ale například u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Zatímco dosud za megawatthodinu platili lidé 1700 korun bez DPH, nově to bude 3120 korun.

Celkové ceně na faktuře pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají v tuto chvíli stejné. Jejich výši na příští rok oznámí Energetický regulační úřad během listopadu, žádné významné zvýšení ale analytici neočekávají.

„Pro nejběžnější sazby domácností, které elektřinou vaří a svítí, bude změna ceníků znamenat vyšší platby v průměru o 250 korun měsíčně,“ řekl Gazdík. Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud, ČEZ pro ně má zajištěnou elektřinu a podmínky fixace dodrží.

„Velkoobchodní cena elektřiny, kterou nakupujeme pro naše zákazníky, za poslední rok stoupla trojnásobně. Na extrémní úrovně se totiž vyšplhala cena komodit, které potřebujeme k výrobě elektřiny: plynu, uhlí, povolenky. Vidíme, že řada dodavatelů situaci neustála a končí. Mrzí nás, že ke zvýšení cen dojde i u ČEZ, ale snažili jsme se to udělat co nejvíce citlivě a do změn ceníků nepromítáme plné navýšení současných vysokých cen na burzách,“ uvedl Gazdík.

ČEZ jako jediný dodavatel loni snížil plošně ceníky na dobu neurčitou u všech produktů. „Přestože velkoobchodní ceny elektřiny rekordně rostou a daleko překonali historická maxima, necháváme ceníky na dobu neurčitou na nezměněné úrovni až do konce roku. Energetický trh prochází obdobím, které nikdo nepamatuje. Cena elektřiny za poslední rok stoupla trojnásobně,“ uvedl Gazdík. Situace na energetickém trhu je podle něj bezprecedentní.

ČEZ od ledna zdraží také plyn. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v půlce října odhadl růst jeho ceny o polovinu až dvě třetiny. Bližší informace k růstu cen plynu ve středu ČEZ neuvedl.

Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. V polovině října oznámily ukončení činnosti firmy Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli, Kolibřík energie s 28 000 klienty a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.