Expert: Zkratky, že zestátnění ČEZ znamená levnou elektřinu, se dobře poslouchají. Realita je ale jiná

Ačkoliv ceny samotných energií klesají, od ledna si za ně většina lidí i firem opět připlatí. Důvodem je tentokrát růst regulované složky, protože vláda škrtá letošní stamiliardové dotace a zároveň energetickým firmám rostou náklady na dopravu energií a krytí ztrát v sítích.

Pro domácnosti tak na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z minulého týdne vzrostou regulované ceny v průměru o 66 procent, pro středně velké firmy o 106 procent a pro velké firmy o 191 procent.

Původně přitom měl být růst ještě vyšší, ERÚ ale v připomínkovém řízení k jeho návrhu z konce října zvýšil úspory v cenách elektřiny pro regulované firmy z 10 na 14 miliard korun.

V celkové ceně spotřebitelů se nárůst projeví částečně, a to díky zlevnění samotné silové elektřiny.

Například podle propočtu společnosti Centropol může být celkové zdražení elektřiny pro domácnosti v bytě na území ČEZ distribuce, které platily většinu roku cenu silové elektřiny na úrovni vládního stropu a před koncem roku jim klesla pod strop, v příštím roce celkově zhruba o 3 až 5 procent.

Domácnostem na území PRE distribuce pak cena neporoste vůbec. V Česku je ale i nemalý podíl domácností, které měly zafixované nízké ceny ještě z roku 2021.

„Jsou to typicky domácnosti, které uzavřely smlouvy v období po pádu Bohemia Energy. Těm vzroste roční platba za elektřinu zhruba o 30 až 35 procent,“ upozorňuje manažer Centropolu Jiří Matoušek.

Regulovaná složka poroste i u plynu, pro domácnosti o 39 procent a pro střední i velké firmy o 42 procent. Konečná cena ale kvůli velkému zlevnění samotného plynu většině spotřebitelů klesne.

Zestátnit ČEZ?

Podle opozice se dalo cenovému nárůstu zabránit. Šéf Hnutí ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny právě k cenám energií uvedl jako řešení zestátnění ČEZ. Pak by mu podle něj vláda mohla nařídit srazit cenu i za silovou elektřinu.

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka navíc vláda neměla tak razantně škrtat dotace, hlavně na poplatek za obnovitelné zdroje. Firmy za něj totiž mají příští rok celkově zaplatit o víc než 7 miliard korun víc než v roce 2021. A to se jim promítne do nákladů.

„Malému pivovaru to poroste z 51 tisíc na 368 tisíc korun,“ uvedl příklad dopadu růstu regulované složky na výdaje na energie Havlíček.

Pro pomoc firmám je i bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu, nyní partner EY pro energetiku ve střední a jihovýchodní Evropě a také spoluautor vládních cenových stropů pro rok 2023 Blahoslav Němeček. Hlavně velkým firmám se zvedá poplatek až trojnásobně.

„To je pro ně dost šok, protože se na to nedokázaly pořádně připravit a je to opravdu výrazné navýšení oproti minulosti,“ upozornil Němeček v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Odmítá také, že by cenu plynu prodražoval letošní nákup plynovodů NET4GAS státem.

Levnou elektřinu by podle něj nezajistilo ani zestátnění firmy ČEZ. „Tyto zkratky vypadají velmi jednoduše a určitě se to dobře poslouchá, ale realita je trochu jiná,“ říká.

„My prostě žijeme v prostředí liberalizovaného trhu, který je garantován legislativou, a pociťujeme pozitivní výdobytky tohoto společného trhu. Když v Německu hodně svítí a fouká, tak tady máme velmi nízké ceny elektřiny, naše elektrárny jsou dočasně odstavovány a dovážíme tu levnou elektřinu. Pokud nenastanou tyto okolnosti, tak vyrábí naše domácí zdroje,“ přibližuje.

„ČEZ je výrobce a obchodník, který dodává elektřinu na trh a prostřednictvím obchodních platforem ji prodává jiným účastníkům trhu, kteří tu elektřinu prodají zákazníkům Čechách, nebo vyvezou do zahraničí. Máme tady jednotný trh, a kdyby se to udělalo nešťastně, tak na tom může profitovat úplně někdo jiný,“ varuje v pořadu Peníze a vliv.

Blahoslav Němeček | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Proč máme vyšší ceny energií než v Německu? Jak je to s dotacemi na energie v okolních státech? A promítla se do cen plynu skutečnost, že stát koupil společnost Net4Gas? Celý rozhovor s energetickým expertem Bohuslavem Němečkem si poslechněte v audiu v horní části textu.