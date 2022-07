ČEZ odchází z Turecka. Chce se zaměřit na obnovitelné zdroje a dekarbonizovat portfolio

Chaos na letištích způsobují podle pilotů i aerolinky. ,Toxická kultura, přehnané množství práce,‘ říkají

„Před začátkem léta to byl masakr, aerolinky nevěděly, co dělají. Věděly jen to, že se chtějí pokusit létat co nejvíce. Zapomněly ale, že si omezily všechny zdroje“ říká jeden z oslovených pilotů.