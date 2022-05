Zestátnění ČEZu? Stát by měl spíš prodávat elektřinu na burze, míní jeho bývalý ředitel Míl

Ve snaze pomoci občanům s vysokými cenami energií vláda oprášila plán z roku 2017 na restrukturalizaci polostátní energetické společnosti ČEZ. Nejčastěji se hovoří o zestátnění výrobní divize, tedy elektráren. Bývalý generální ředitel této společnosti Jaroslav Míl věří, že restrukturalizace elektřinu nezlevní. Poslanec TOP 09 Michal Kučera ale navrhuje počkat na výsledky propočtů dopadů tohoto návrhu. Praha 18:07 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nejjednodušší je, aby stát prodával část produkce elektřiny na burze v Lipsku a výnos dal lidem do faktury,“ uvádí bývalý ředitel ČEZu | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Zestátnění elektřinu nezlevní, protože rozdělení ČEZu je úkol na několik let, ale my potřebuje ceny snížit nyní. Nejjednodušší je, aby stát prodával část produkce elektřiny na burze v Lipsku a výnos dal lidem do faktury,“ uvádí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus bývalý generální ředitel ČEZ a jeho minoritní akcionář Jaroslav Míl.

Poslanec TOP 09 Michal Kučera upozorňuje, že se jedná o mnoha variantách a zestátnění je jen jedna z mnoha. „Cílem by měly být bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny za přijatelné ceny,“ zdůrazňuje.

Ceny na burze v Lipsku jsou ale určovány těmi nejdražšími elektrárnami v soustavě, vysvětluje bývalý ředitel Míl. „Poslední roky odstavujeme levné zdroje a nahrazujeme je velmi drahými, především zdroji z plynu.“

„Proto teď máme ceny, které máme. A to, že stát bude mít výrobu elektřiny v Čechách nic nemění na tom, že bude muset najít mechanismus, jak tu levou elektřinu dostat k lidem,“ dodává Míl.

Rozdělení obchodu a výroby

Stát musí mít dominantní vliv na kritickou infrastrukturu, zdůrazňuje politik Kučera. „To, že by ČEZ měl být rozdělen tu bylo už dříve, tehdy to ovšem bylo kvůli dostavbě Dukovan. Teď je to skutečně o rozdělení obchodní a výrobní části. To, co navrhuje kolega Míl, může také běžet, oba kroky můžou probíhat společně.“

„Padají už také například návrhy na zavedení takzvaného sociálního tarifu. Byl by levnější a nabízen těm nízkopříjmovým a ohroženým skupinám,“ doplňuje Kučera.

Podle Míla je sociální tarif realizovatelný, ale má výhodu jen pro někoho. „My ale potřebujeme snížit inflaci a to uděláme tak, že elektřina bude levná především pro průmysl. Navíc když prodáte distribuční společnosti, tak se zbavujete kritické infrastruktury. Proto musí být distribuce ve vlastnictví státu a propojena s výrobou,“ navrhuje Jaroslav Míl.

„Znovu upozorňuji, že se jedná zatím jen o úvahy, propočítávají se varianty a ještě nebylo o ničem rozhodnuto. Počkejme si, jak vyjdou čísla a celkové propočty, a pak se bude teprve rozhodovat, jestli do toho jít, či ne,“ shrnuje Michal Kučera (TOP 09).