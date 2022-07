ČEZ má 150 miliard zisk z minulých let. Použijme je na pomoc s cenami energií, žádá Havlíček

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti Lukáše Matošky

„Tarif pomůže dostatečně, ty částky jsou k desítkám tisíc korun. Pomoc by to měla být významná,“ uvádí v Pro a proti náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák z České pirátské strany.

„Naše inflace – jedna z nejvyšších v Evropě – je poháněna hlavně cenami energií, protože jsme s nimi nepracovali a nesnížili jsme je.“ Karel Havlíček

Bývalý ministr průmyslu a obchodu a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček tvrdí, že vláda měla pomoci občanům už na jaře. „Od té doby ceny energií vzrostly extrémně, takže dnes platíme 7,5 krát víc než před dvěma roky. Pro většinu domácností to bude extrémně nízká pomoc.“

Pomoc promýšlíme příliš dlouho, soudí politik. „Zatímco ostatní země už začaly na jaře, my přicházíme s pomocí na konci tohoto roku. Navíc nemíří na firmy, něco se připravuje, ale nevíme co. Naše firmy teď kupují šestinásobně dráž plyn a elektřinu než ve Španělsku, naše domácnosti platí pětinásobně víc než na Slovensku, kde je cena zastropována.“

„Na hranici energetické chudoby máme takřka milion domácností, další středně příjmové tam rychle míří. Naše inflace – jedna z nejvyšších v Evropě – je poháněna hlavně cenami energií, protože jsme s nimi nepracovali a nesnížili jsme je, jako v jiných zemích,“ věří Havlíček.

Současná vláda však podle náměstka nic nezanedbala. „Současně s cenami energií se také zabývala zajištěním energetické bezpečnosti a s tím souvisí i dopady do cen.“

„Na zisk ČEZu z roku 2022 dosáhne vláda až v roce 2023, takže pro potřeby rychlého řešení je to mimo dosah.“ Petr Třešňák

„A Slovensko sice ceny elektřiny zastropovalo, ale ve výsledku je tato pomoc zprůměrovaná v přepočtu na 12 300 korun, takže se jen přibližují našemu řešení. Rakousko a Německo stanovilo výši příspěvku na 300 až 500 eur (7000-12 000 korun), takže všichni jsou zhruba někde pod námi navýšenou částkou,“ ujišťuje Třešňák.

Havlíček souhlasí, že vše je otázkou státního rozpočtu. „My máme řešení. Kdybychom použili jen zisk společnosti ČEZ z roku 2022, který bude extrémní a bude mezi 50 až 100 miliardami korun, tak v tuto chvíli není co řešit. Proč ho nepoužijeme teď, když to nezasáhne státní rozpočet?“

Už teď dividendy ze státního podílu v ČEZ do státního rozpočtu jdou. „Určitě část z toho bude možné využít na sanování těchto kompenzací občanům. Ale na zisk z roku 2022 dosáhne vláda až v roce 2023, takže pro potřeby rychlého řešení je to mimo dosah," konstatuje Petr Třešňák.

„Ale je to možné hned. ČEZ má nerozdělený zisk z let minulých ve výši 150 miliard korun, takže je šance si ho stáhnout. Mezitím tam doputují zdroje za rok 2022, to je jen otázka časovosti,“ upozorňuje na možný způsob, jak by stát mohl pomoci s vysokými cenami za energie svým občanům Karel Havlíček (ANO).

