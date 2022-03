ČEZ zatím za přípravu Dukovan zaplatil 1,8 miliardy. Stát se do financování zapojí zřejmě až v roce 2029

Elektrárenská společnost ČEZ už dala za přípravy dostavby Dukovan 1,8 miliardy korun. Informoval o tom v úterý deník E15. Celkem za první etapu zaplatí podnik do roku 2024 asi 4,5 miliardy korun. Deník E15 ale uvedl, že firma by se měla nakonec podílet na přípravách pravděpodobně až do roku 2029, což by přišlo na dalších 18,5 miliardy, dohromady tedy asi 23 miliard korun. Praha 8:19 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba nového bloku v Dukovanech by měla začít v roce 2029, o sedm let později by měl blok vyrábět elektřinu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž deníku E15 popsal, že z peněz v příštích dvou letech zaplatí zisk územního rozhodnutí, organizaci mezinárodního výběrového řízení na dodavatele stavby a přípravu kompletní smluvní dokumentace na celou výstavbu.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu by ČEZ pak už přípravy neměl financovat ze svého, protože soukromá firma si na trhu půjčuje dráž než stát. A to je v rozporu s cílem projektu na poskytování cenově dostupné elektřiny.

Podle zdrojů deníku E15 ale nakonec ČEZ může financovat i druhou fázi, která by ho mohla stát až 18,5 miliardy korun. Záležet bude na tom, jakou míru financování státem umožní Evropská komise a za kolik si bude ČEZ schopen půjčit.

Podle bývalého zmocněnce pro energetiku Jaroslava Míla by ale bylo pro spotřebitele výhodnější, kdyby přípravy plně financoval stát - právě kvůli levnějším půjčkám.

ČEZ zahájil tendr na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany minulý čtvrtek. První nabídky má dostat v listopadu, vyhodnocení pak bude trvat asi dva roky.

Samotná stavba by měla začít v roce 2029, o sedm let později by měl blok vyrábět elektřinu. Podle firmy ČEZ si uchazeči za stavbu řeknou nejméně o 160 miliard korun, shrnuje deník E15.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) minulý týden uvedl, že dostavba Dukovan je největší investicí v novodobých dějinách České republiky.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt, jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 megawatt stojí v Dukovanech.