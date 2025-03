ČEZ nestihne podepsat smlouvu na dostavbu Dukovan do konce března. Termín má být první polovina roku

Energetická společnost ČEZ nestihne do konce března podepsat smlouvu s korejskou KHNP na dostavbu Dukovan. Mluvčí skupiny Ladislav Kříž Radiožurnálu řekl, že smlouva by měla být podepsána až v první polovině roku. Do konce března ale budou podle něj dokumenty připravené.

Praha 10:41 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít