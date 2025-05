ČEZ podal kasační stížnost kvůli Dukovanům. Druhou po blokaci dohody soudem plánují i Korejci

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr, v pondělí podala kasační stížnost proti opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval podpis finální dohody ke stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Soud podle ní nesprávně posoudil veřejný zájem na projektu. Informovala o tom v pondělí firma EDU II. Stížností se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Vlastní stížnost proti opatření chce podat také korejská KHNP. Praha 19:37 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci (ilustrační foto) | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

„Krajský soud podle společnosti EDU II především nesprávně posoudil otázku, zda veřejný zájem na podpisu smlouvy po několik let trvající transparentní soutěži převažuje nad teoretickou možností žalobce (EDF) ucházet se o zakázku,“ uvedla v pondělí společnost EDU II.

Firma zároveň upozornila, že bude respektovat rozhodnutí soudu, výsledek celého tendru to však podle ní nezmění.

„Ať už soudní přezkum dopadne jakkoli, nikdy nemůže být jeho výsledkem, že by se horší nabídka stala rozhodnutím soudu nabídkou lepší. I kdyby soud shledal nějaké vady v proceduře, pořadí nabídek to změnit nemůže,“ uvedla firma v pondělním prohlášení.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče – Westinghouse – vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadly u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.