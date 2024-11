ČEZ se ohradil proti konferenci ve Sněmovně, kterou sponzorovala jeho firma. Popírali tam změnu klimatu

Polostátní energetická skupina ČEZ se cítí poškozena akcí v Poslanecké sněmovně, kterou sama její dceřiná společnost pomohla financovat. Žádné právní kroky ale nezvažuje, zjistil server iROZHLAS.cz. Šlo o dvoudenní konferenci, na které zaznívaly vědecky nepodložené informace popírající změnu klimatu. Na spolufinancování akce ze strany Severočeských dolů, které patří do skupiny ČEZ, upozornil jako první web Voxpot. Praha 6:30 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo společnosti ČEZ v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pořadatelé během konference jmenovali právě Severočeské doly na prvním místě mezi hlavními sponzory, jimž za podporu děkovali. Podle mluvčího skupiny ČEZ Ladislava Kříže se teď dceřiná společnost cítí podvedena, protože měla příslib, že půjde o nepolitickou akci, ale prý to tak nebylo. A obsah konference šel podle Kříže proti zájmům ČEZ.

„Byly prezentovány názory, které jsou v absolutním rozporu s naším postojem, s našimi cíli, s naší strategií. Snažíme se postupovat v dekarbonizaci, v zavírání našich uhelných elektráren, v odklonu od uhlí. Takže se cítíme i trošku poškozeni tím, co zaznělo na té konferenci,“ říká Kříž.

Podle mluvčího si ČEZ v budoucnu lépe pohlídá sponzorské aktivity v rámci celé skupiny. Například Severočeské doly budou mít od ledna také povinnost v rámci interního online systému hlásit, jaké akce chtějí finančně podporovat.

I přes deklarované poškození ale ČEZ žádné kroky vůči pořadatelům konference nechystá, uvedl Ladislav Kříž. Jde prý o jiný typ situace než třeba při protestní blokádě lomu Bílina v roce 2018, po které Severočeské doly aktivisty žalovaly a ti podle rozsudku mají zaplatit víc než milion korun.

‚Konference lidí, co se 20 let mýlí‘

Akce s názvem Klimatické změny – fakta a mýty ve světle vědy se konala v Poslanecké sněmovně předminulý týden. Šlo o dvoudenní konferenci, kde řečníci například tvrdili, že desítky let vědeckého výzkumu se mýlí, že skleníkové plyny v atmosféře nezpůsobují nárůst teplot, tedy že lidskou činností způsobená změna klimatu není relevantní problém.

„Byla to v podstatě konference lidí, kteří se dvacet let kontinuálně mýlí. Hlavním řečníkem byl Christopher Monckton, člověk, který má vystudovanou rétoriku a žurnalistiku a který je politikem UKIP (Strana nezávislosti Spojeného království). Ten má za sebou patnáct let předpovědí, že se ve skutečnosti neotepluje a že přichází globální ochlazení. A u dalších je to podobné,“ uvádí odborník na klimatické dezinformace Vojtěch Pecka.

Sociolog Asociace pro mezinárodní otázky tento typ konferencí sleduje dlouhodobě. Považuje je za nástroj některých politiků a zájmových skupin, jak diskreditovat urgentní potřebu snižovat emise skleníkových plynů. To je podle vědců zásadní, aby se lidstvo vyhnulo nejhorším scénářům změny klimatu a těžko představitelným škodám.

„Tyto konference někteří používají jako argument, že se vědci vlastně neshodnou. Ve skutečnosti se vědci shodnou – v odborné debatě. Tyto konference nejsou odborná debata, ty se snaží si na ni hrát a předstírat ji. A pro laika je hrozně obtížné tohle rozeznat,“ vysvětluje Pecka.

‚V zájmu všech lidí na planetě‘

Podle vyjádření Kanceláře Sněmovny splnila konference všechna formální pravidla. Pořádala ji organizace Clintel a konala se pod záštitou poslance SPD Jiřího Kobzy. Ten odmítá, že by změna klimatu byla problém a že by mohla mít dopad i na voliče SPD.

Třeba při nedávných povodních, které podle vědecké atribuční studie byly silnější a pravděpodobnější kvůli změně klimatu. Proto konání této konference na půdě Sněmovny považuje Kobza za adekvátní a potřebné.

„Myslím, že to místo konání v Poslanecké sněmovně bylo velmi, velmi patřičné. Ta naše konference byla založena do značné míry na emeritních profesorech, emeritních vědcích, kteří se touto vědou zabývají celý život. A tím, že už jsou v důchodu, tak si můžou dovolit říkat pravdu. Myslím, že je to v zájmu všech lidí na planetě,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza, který konferenci zaštítil.