ČEZ vyplatí akcionářům nejnižší dividendu za 12 let. Do státní kasy přiteče devět miliard

Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním. Ve čtvrtek ráno o tom po téměř 19 hodinách jednání rozhodla valná hromada firmy. Jde o nejnižší dividendu za posledních 12 let. Mezi akcionáře bude rozděleno 12,9 miliardy korun z loňského zisku firmy, stát jako majoritní akcionář získá zhruba devět miliard korun. Návrh podalo představenstvo ČEZ. Praha 6:25 27. června 2019

ČEZ (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. července. Nižší výši dividendy naposledy akcionáři ČEZ schválili na valné hromadě v roce 2007 ze zisku roku 2006, kdy činila 20 korun za akcii. Nejvyšší byla za rok 2009, a to 53 korun za akcii, loni ČEZ vyplatil 33 korun za akcii.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dříve uvedl, že letos firma vyplatí akcionářům na dividendách 99 procent zisku očištěného o mimořádné vlivy, což je dosud nejvyšší podíl.

Tím, že prošel návrh vedení ČEZ, nebyl schvalován protinávrh zástupce části minoritních akcionářů Michala Šnobra, který požadoval z loňského zisku vyplacení dividendy 35 korun na akcii.

Akcionáři kolem Šnobra iniciovali loni valnou hromadu, která se uskutečnila na konci listopadu. Šlo o první valnou hromadu ČEZ svolanou na popud minoritního akcionáře.

Prodej elektrárny

Šnobr ve čtvrtek v noci řekl, že akcionáři, které sdružuje, budou kvůli možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady iniciovat svolání další valné hromady ČEZ. Důvodem podle něj je, že bod nebyl zařazen na aktuální valnou hromadu firmy a ze strany představenstva společnosti na ní byly dotazy k tématu nedostatečně zodpovězeny. „S prodejem nesouhlasíme kvůli tomu, že jde o strategický, významný majetek,“ uvedl.

Valná hromada ČEZ navzdory celonočnímu jednání stále pokračuje, začala ve středu v 11.00. Je o nejdelší valnou hromadu ČEZ. Akcionáři mají ještě mimo jiné hlasovat o aktualizaci strategie firmy. ČEZ se chce ještě více soustředit na český trh.

V zahraničí se do budoucna zaměří hlavně na služby související s moderní decentrální energetikou. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš dříve uvedl, že firma plánuje kromě dříve avizovaného Bulharska prodat majetek v Rumunsku a Turecku. Skupina podle něj zvažuje i prodej elektráren v Polsku.

Protest

Jednání valné hromady přerušil na 45 minut protest aktivistů ekologické organizace Greenpeace. Do sálu kongresového centra Cubex, kde se akce konala, vniklo kolem středečního poledne šest aktivistů. Rozvinuli tam transparenty s nápisy „Zastavte prodej Počerad“ a „Climate change starts here“ (Změna klimatu začíná zde).

Další dvacítka zůstala stát v přísálí nad schodištěm. Protestovali proti možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady.

Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Greenpeace na základě dat ze systému obchodování s emisními povolenkami, které zveřejnila Evropská komise, označila už dříve elektrárnu Počerady za největšího znečišťovatele v Česku. Elektrárna loni vypustila do atmosféry nejvíce oxidu uhličitého, přes 5,5 milionu tun.

Na druhém místě skončila další elektrárna společnosti ČEZ Tušimice II s více než 4,4 milionu tun CO2, třetím největším znečišťovatelem byla elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Na výzvu policie budovu v poklidu opustili.

Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě ČEZ tak vesměs končí podle přání resortu. Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy dostaly na pomyslné dno. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, klesl proti roku 2017 o 37 procent na 13,1 miliardy korun.

