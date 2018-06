Nový plán proměny ČEZu: dceřiná firma pro distribuci a obnovitelné zdroje, zbytek by měl stát

Šéf ČEZu Daniel Beneš přišel s novým plánem transformace. Podle něj by společnost vyčlenila distribuci nebo obnovitelné zdroje do nové dceřiné firmy a zbytek by ovládl stát ze 100 procent. Dělení nebo nedělení ČEZu mělo být jedním z hlavních bodů, které Beneš minulý týden konzultoval na společné schůzce na Hradě s premiérem a prezidentem. Praha 17:00 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Shodli jsme se, že není správné, aby byla firma rozsekána na několik samostatných částí. My jsme ji ale nikdy rozsekávat nechtěli. ČEZ je strategická firma, má nejen jádro, ale i uhelné zásoby a další," řekl Beneš v rozhovoru Hospodářským novinám.

Beneš se už asi rok a půl snaží přesvědčit politiky o tom, že ČEZ se musí transformovat. Jedním z důvodů je to, že vláda chce postavit v Česku nový jaderný blok v Dukovanech.

Při současných cenách elektřiny je to ale riskantní a společnost do toho bez státní pomoci odmítá jít. Kdyby ale existovala část transformované ČEZ, kterou by plně ovládal stát, mohla by mu vláda výstavbu prostě nařídit, vysvětluje list.

Druhým důvodem pro přeměnu ČEZu jsou podle jeho ředitele změny v evropské energetice. Evropská unie podporuje zelenou energii a tlačí na úspory, připomínají Hospodářské noviny. To ale nevyhovuje klasickým elektrárnám. Je tak prý smysluplné oddělit tradiční a moderní energetiku.

Podle nejnovějšího plánu by vznikla dceřinná firma, do které by se přesunuly obnovitelné zdroje, distribuce a ČEZ Esco, které se zaměřuje na energetické služby pro firmy a takzvanou novou energetiku.