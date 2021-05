ČEZ chce být do roku 2030 nízkoemisní a do roku 2050 uhlíkově neutrální. Sází na fotovoltaické elektrárny

Polostátní energetická firma ČEZ ve čtvrtek představila plán, podle kterého chce být do roku 2030 nízkoemisní a do roku 2050 uhlíkově neutrální. Podle vyjádření se musí zaměřit na budování obnovitelných zdrojů. Uhelná energetika je prý do budoucna neudržitelná, jednak kvůli vysoké ceně emisních povolenek, ale i utlumování těžby. Banky a pojišťovny navíc omezují poskytování úvěrů uhelným firmám. Praha 19:17 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polostátní energetická firma ČEZ se musí zaměřit na budování obnovitelných zdrojů. Uhelná energetika je totiž do budoucna neudržitelná, jednak kvůli vysoké ceně emisních povolenek, ale i utlumování těžby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

ČEZ chce dosáhnout uhlíkové neutrality hlavně tak, že plánuje zavírat uhelné elektrárny a naopak budovat obnovitelné zdroje. Výkon bezemisních zdrojů by měl být v roce 2030 šest tisíc megawattů.

‚V souladu s očekáváním.‘ Čistý zisk ČEZ meziročně klesl v prvním čtvrtletí o 41 %, mohla za to i pandemie Číst článek

Podle místopředsedy představenstva Pavla Cyraniho bude ČEZ využívat hlavně energii ze slunce.

„V České republice předpokládáme, že dominantní technologií budou fotovoltaické elektrárny. Už dnes do první vlny výstavby, kterou připravujeme, počítáme s pozemky, které dnes máme právě kolem severočeských dolů, obecně v severních Čechách na brownfieldech,“ řekl Radiožurnálu Cyrani.

V posledních týdnech také výrazně roste cena emisních povolenek, která už přesáhla 50 eur za tunu oxidu uhličitého, což dopadá hlavně na teplárny. Ty, které vlastní ČEZ, dodávají teplo do 400 tisíc domácností. Většina z nich přejde na plyn, dalšími možnostmi jsou biomasa nebo spalování odpadů.

Rosatom se nezúčastní tendru na Dukovany samostatně ani v konsorciu. Brání mu tři pojistky Číst článek

Postupně se budou zavírat uhelné elektrárny. „Nám to vychází, že odstavíme většinu našich uhelných elektráren do roku 2030,“ popsal generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jako poslední chce firma utlumovat pánevní elektrárny, které jsou modernizované - tedy uhelné elektrárny v Tušimicích, Ledvicích a Prunéřově.

Dukovany i Temelín

Jak budou fungovat do budoucna, se ještě přesně neví. „Jestli to bude tak, že je utlumíme částečně a budeme třeba provozovat pouze v zimě a v létě ne, nebo to naopak dojde tak, že některou z nich odstavíme zcela a ostatní budeme provozovat více. To ještě ukáže čas, jak přesně se vyvine zbytek energetického sektoru a kde přesně bude jejich role,“ dodal Pavel Cyrani.

Chceme férový tendr, shodují se uchazeči o stavbu Dukovan. Podle Francouzů je lhůta na nabídku krátká Číst článek

ČEZ počítá s dostavbou Dukovan, teď s jedním blokem a do budoucna by se podle ředitele Daniela Beneše dalo uvažovat i o dostavbě Temelína. I to před časem pro Radiožurnál připustil ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček.

Cestou jsou podle Beneše i malé modulární reaktory, které se zatím pouze vyvíjí. Česko chce být ale jednou z prvních zemí, kde by mohly vznikat.

Tendr na stavbu Dukovan oficiálně vypíše až příští vláda. Už teď ale ČEZ osloví čtveřici zájemců Číst článek

Otázkou je, jestli změny způsobí zdražení elektřiny a tepla. Cena emisních povolenek pro teplárny v současnosti už může způsobit zdražení. ČEZ tvrdí, že využitím peněz například z evropského modernizačního fondu náklady na obnovu tepláren sníží a teplo by nemělo tolik zdražovat.

Co se týká silové elektřiny, tak ta v první polovině května prudce zdražila. Megawatthodina se prodávala za víc než 70 eur. To je nejvíc od podzimu 2008. Ve středu už cena klesla na 63 eur. Do cen pro domácnosti se to promítne se zpožděním, pravděpodobně už na přelomu letošního roku. Konkrétní ale zatím dodavatelé být nechtějí.

Jiří Jeříbek z Greenpeace upozornil, že do roku 2030 ČEZ rozhodně nepřestane zcela využívat uhlí. Proto varuje, že to může ohrozit úvěry u bank a pojišťoven, které tento plán požadují. Podle Jiřího Koželuha z hnutí DUHA tímto plánem ČEZ dává jasný signál, že budoucnost je v obnovitelných zdrojích a uhlí končí.