‚Chamtivost je dobrá.‘ Zemřel finančník Ivan Boesky, jehož příběh sloužil jako předloha filmu Wall Street

Ve věku 87 let v pondělí zemřel americký finančník Ivan Boesky, odsouzený za nekalé obchodní praktiky na burze. Oznámil to deník The New York Times. V polovině 80. let šlo o skandální odhalení, Boesky po přiznání zaplatil tehdy rekordní pokutu 100 milionů dolarů, dostal doživotní zákaz obchodovat s cennými papíry a šel na 3,5 roku do vězení. Z jeho příběhu částečně vychází hollywoodský snímek Wall Street z roku 1987 a hlavní postava Gordon Gekko.

