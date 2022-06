Státy Evropská unie podpořily zavedení eura v Chorvatsku. Země plánuje jím platit od ledna

Státy Evropské unie v pátek jednomyslně podpořily zavedení eura v Chorvatsku, které začátkem června schválila Evropská komise. Ministři členských zemí odsouhlasili zprávu, podle níž Záhřeb plní všechna kritéria pro přijetí společné měny. Definitivně potvrdit možnost využívat euro by Chorvatsku měla první ministerská rada za českého předsednictví v červenci. Lucemburk/Brusel 19:07 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatsko se již od září chystá začít uvádět ceny jak v dosavadních kunách, tak v eurech (Ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud ministerská rada potvrdí vstup země do eurozńy, Chorvatsko země bude moci jako začít společnou měnu používat od ledna příštího roku. „Je to skvělá zpráva. Je to uznání velkého úsilí, které Chorvatsko vynaložilo,“ prohlásil francouzský ministr financí Bruno Le Maire, jehož země za dva týdny předá unijní předsednictví Česku.

Záhřeb splnil všechna čtyři kritéria, které Brusel při posuzování připravenosti na přijetí společné měny používá. Týkají se stavu veřejných financí, úrokových sazeb, cenové stability a směnného kurzu.

Chorvatsko se již od září chystá začít uvádět ceny jak v dosavadních kunách, tak v eurech. Oběma měnami by mělo jít platit ještě celý příští rok, než zůstane jen ta evropská.

Unijní země ještě musí formálně povolit samotné využívání společné měny poté, co k němu dá příští týden svolení summit lídrů v Bruselu.

„Za české předsednictví jsem ministerským kolegům potvrdil, že zařadíme bod týkající se přijetí eura Chorvatskem na červencové jednání rady Ecofin tak, jak jsem před měsícem v Bruselu slíbil chorvatskému ministrovi financí,“ prohlásil český ministr Zbyněk Stanjura, který v pátek od Le Maira přebral vedení ministerských zasedání na příštího půl roku.

Českými prioritami budou zejména pokračování debaty o reformě rozpočtových pravidel unie a podpora zdravých a udržitelných veřejných financí.