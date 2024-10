Chovatelé nedostanou kompenzaci za ušlé ztráty v souvislosti s omezením obchodu kvůli výskytu katarální horečky ovcí, obdrží nicméně například peníze za náklady na dezinfekci nebo deratizaci. O náhradu budou moct žádat po ukončení nařízených opatření k tlumení nákazy, sdělilo tiskové oddělení ministerstva zemědělství. Praha 15:58 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chovatelé sčítají ztráty kvůli katarální horečce ovcí. V Česku je zatím 45 ohnisek nákazy (ilustrační foto) | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Například chovatelé masného skotu uvedli, že kvůli opatřením přijdou o hlavní příjem za prodej telat, vzniknou jim navíc nečekané náklady na ustájení nebo krmení. Chovatelům ovcí a koz způsobí největší ztráty omezení přesunů a vývozů do zahraničí.

Katarální horečka ovcí se v Česku objevila po 15 letech na začátku září. Veterináři kvůli šíření nákazy vydali mimořádná opatření spočívající zejména ve výrazném zpřísnění pravidel pro přemísťování zvířat. K 7. říjnu bylo na území ČR 45 ohnisek nákazy. Ochranné pásmo kolem ohnisek aktuálně zabírá více než 33 000 kilometrů čtverečních

O peníze za náklady může chovatel žádat nejdříve první den a nejpozději osmý týden po ukončení mimořádných opatření. Podpora podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého slouží především k pokrytí nákladů na očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství i dalšího zařízení a vybavení. „Kompenzace za ušlé ztráty v souvislosti s omezením obchodu se dle ustanovení veterinárního zákona nehradí,“ uvedl Bílý.

Předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád ve středu řekl, že kompenzace představují malé částky, o které možná kvůli složitosti vyřizování ani žádat nebudou. „Stát v danou chvíli udělal to, co měl, veterinární omezení, to bylo důležité, proplácí se náhrady za uhynulá zvířata, těžko lze očekávat něco dalšího,“ uvedl Konrád.

Chovatelům ovcí a koz způsobí podle Konráda největší ztráty omezení přesunů a vývozů do zahraničí, například na Balkán. Komplikací jsou ale také ztížené přesuny uvnitř Česka kvůli ochranným pásmům, protože nyní je připouštěcí sezona. „Musí být udělané PCR testy a všechno se protahuje, v září začala připouštěcí sezona, která bude v listopadu končit,“ řekl Konrád.

Pro chovatele masného skotu bude největší problém ušlý zisk za prodej telat, což je jejich jediný zdroj příjmu. Chovatelům navíc vzniknou i další náklady za ustájení nebo krmení. „Pokud se nepodaří najít slušný odbyt, nebo je nebude možné prodat přes zimu, protože omezení jsou striktní, tak nebude dostatek krmiva a ustájovací kapacity na zimu. A když přibudou neprodaná telata, která nemůžete pást, protože neroste tráva, jsou to zvýšené náklady, se kterými nikdo nepočítá,“ uvedl ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát.

Náhradu nákladů obdrží jak chovatelé, v jejichž chovu byla nákaza potvrzena, tak i chovy ve vymezeném pásmu kolem ohnisek vyhlášených Státní veterinární správou. „Náhrady se poskytují na základě veterinárního zákona,“ dodal Bílý.